Premier League, corsa Champions decisa: gli italiani festeggiano

Inghilterra, decisa la situazione coppe dopo l’ultimo turno di campionato: fanno festa gli italiani

Sono ormai giunti alla conclusione tutti i principali campionati europei e anche la Premier League inglese ha ufficializzato i suoi verdetti.

L’ultima giornata di campionato ha proposto dieci gare, tutte in contemporanea. Al centro la situazione legata ai posti in Europa, dopo che la situazione titolo e retrocessione era già definita. E ora i verdetti sono chiari: a centrare la Champions League, oltre al Liverpool campione, all’Arsenal già qualificato e al Tottenham, vincitore dell’Europa League, ci sono Manchester City, Newcastle e Chelsea. Una battaglia vera e propria per gli ultimi posti, con il Chelsea che ha superato il Nottingham Forest in un vero e proprio scontro diretto, mentre il Newcastle deve dire grazie al Manchester United, che ha superato 2-0 l’Aston Villa. I ‘Magpies’ infatti sono stati sconfitti 1-0 in casa dall’Everton, ma sono riusciti ugualmente a centrare la qualificazione.

Premier League, risultati e classifica

La sconfitta di Old Trafford porta dunque l’Aston Villa a giocarsi l’Europa League. Sarà il club di Birmingham a rappresentare l’Inghilterra nella competizione insieme al Crystal Palace, vincitore della FA Cup. Il Nottingham Forest invece torna in Europa e si giocherà la Conference League.

Questi i risultati dell’ultimo turno di campionato:

Newcastle-Everton 0-1: Alcaraz 65′

Manchester United-Aston Villa 2-0: Diallo 76′, Eriksen 87′

Liverpool-Crystal Palace 1-1: Sarr (C) 9′, Salah (L) 84′

Ipswich-West Ham 1-3: Ward Prowse (W) 43′, Broadhead (I) 52′, Bowen (W) 55′, Kudus (W) 87′

Tottenham-Brighton 1-4: Solanke (T) 17′, Hinshelwood (B) 51′, 64′, O’Riley (B) 88′, Gomez (B) 93′

Bournemouth-Leicester 2-0: Semenyo 74′ e 88′

Wolverhampton-Brentford 1-1: Mbeumo (B) 20′, Munetsi (W) 75′

Fulham-Manchester City 0-2: Gundogan 21′, Haaland 72′

Nottingham Forest-Chelsea 0-1: Colwill 50′

Southampton-Arsenal 1-2: Tierney (A) 43′, Stewart (S) 56′, Odegaard (A) 89′

CLASSIFICA:

Liverpool 84 punti; Arsenal 74; Manchester City 71; Chelsea 69; Newcastle e Aston Villa 66; Nottingham Forest 65; Brighton 61; Bournemouth e Brentford 56; Fulham 54; Crystal Palace 53; Everton 48; West Ham 43; Manchester United e Wolverhampton 42; Tottenham 38; Leicester 25; Ipswich 22; Southampton 12.