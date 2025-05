PAGELLE E TABELLINO VENEZIA-JUVENTUS 2-3: Yildiz trascinatore, incubo Cambiaso

Voti, top e flop del match del ‘Penzo’ valevole per la 38° e ultima giornata del campionato di Serie A. Il rigore di Locatelli nella ripresa consegna il pass Champions ai bianconeri di Tudor

La Juventus suda le proverbiali sette camicie sul campo del Venezia, ma alla fine porta a casa l’obiettivo: vittoria e quarto posto che vale la Champions League per gli uomini di Tudor.

Partenza horror per i bianconeri, subito sotto dopo 80 secondi per la rete dei padroni di casa con Fila. Lo scatenato Yildiz suona la carica e pareggia i conti, mentre qualche minuto più tardi è Kolo Muani a firmare la rimonta. Il Venezia però non si arrende e trova il 2-2 grazie ad Haps, il migliore dello scacchiere di Di Francesco.

Al ‘Penzo’ la decide al 73′ la coppia Conceicao-Locatelli: il portoghese (sfruttando l’ingenuità dell’ex Nicolussi Caviglia) si procura il rigore che il capitano trasforma con freddezza. Paradiso Champions per la Juve, mentre il Venezia sprofonda all’inferno.

Le pagelle di Venezia-Juventus: Locatelli decisivo dal dischetto, l’ex Nicolussi condanna Di Francesco

VENEZIA

TOP Venezia: Haps 7,5 – Un fattore sulla sinistra fin dal principio, quando confeziona l’assist per il vantaggio fulmineo di Fila. Nella ripresa si mette in proprio e beffa Di Gregorio con un velenoso rasoterra che fa sperare il Venezia. Esce stremato per i crampi.

FLOP Venezia: Nicolussi Caviglia 4,5 – Senza infamia e senza lode per 72 minuti, l’ex della contesa chiude probabilmente nel peggiore dei modi la sua avventura in Laguna dopo un’ottima stagione. Si fa bruciare da Conceicao e poi ingenuamente lo stende in area, condannando definitivamente il Venezia.

Radu 5

Schingtienne 5,5

Sverko 5 (77′ Marcandalli SV)

Cande 5,5

Zerbin 5,5

Doumbia 6,5 (77′ Oristanio SV)

Nicolussi Caviglia 4,5

Ellertsson 5,5 (86′ Maric SV)

Haps 7,5 (68′ Perez 5,5)

(68′ Perez 5,5) Yeboah 7

Fila 7 (68′ Gytkjaer 5,5)

All. Di Francesco 6

JUVENTUS

TOP Juventus: Yildiz 7,5 – Suona la carica e sveglia dal torpore la Juve grazie al sigillo del pareggio. Cuore, classe e garra al servizio della squadra: 20 anni e partita da veterano. Adesso la ‘Vecchia Signora’ deve blindarlo. Trascinatore.

FLOP Juventus: Cambiaso 4,5 – Sveglio nel rifornire Yildiz sull’1-1 dei bianconeri, per il resto combina disastri sulla corsia di competenza. Ha sulla coscienza (in compartecipazione con Savona) i due gol del Venezia, che per sua fortuna non comprometteno il quarto posto della Juventus.

Di Gregorio 7

Alberto Costa 6 (46′ Renato Veiga 6)

Savona 5

Kelly 5,5

Nico Gonzalez 5,5 (81′ Weah SV)

Locatelli 7,5

Thuram 6,5

Cambiaso 4,5 (76′ McKennie 6)

(76′ McKennie 6) Conceicao 7 (86′ Gatti SV)

Yildiz 7,5

Kolo Muani 6,5 (76′ Vlahovic 5)

All. Tudor 6,5

Serie A, il tabellino di Venezia-Juventus: Tudor in Champions, lagunari retrocessi

La Juve rischia grosso, però alla fine conquista il pass per la qualificazione in Champions. Rigore e gol liberatorio per capitan Locatelli, il Venezia lotta però non basta per evitare la sconfitta e la retrocessione in Serie B.

VENEZIA-JUVENTUS 2-3

2′ Fila (V); 25′ Yildiz (J); 30′ Kolo Muani (J); 56′ Haps (V); 73′ rig. Locatelli (J)

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Sverko (77′ Marcandalli), Cande; Zerbin, Doumbia (77′ Oristanio), Nicolussi Caviglia, Ellertsson (86′ Maric), Haps (68′ Perez); Yeboah, Fila (68′ Gytkjaer). A disposizione: Joronen, Grandi, Stankovic, Zampano, Sagrado, Duncan, Carboni, El Haddad. Allenatore: Di Francesco

Juventus (3-4-1-2): Di Gregorio; Alberto Costa (46′ Renato Veiga), Savona, Kelly; Nico Gonzalez (81′ Weah), Locatelli, Thuram, Cambiaso (76′ McKennie); Conceicao (86′ Gatti), Yildiz; Kolo Muani (76′ Vlahovic). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rouhi, Koopmeiners, Douglas Luiz, Adzic, Mbangula. Allenatore: Tudor

Arbitro: Colombo della sezione di Como (voto 6)

VAR: Di Paolo

Ammoniti: Alberto Costa (J), Tudor (J, dalla panchina), Zerbin (V), Nico Gonzalez (J)

Espulsi: –

Note: 12.048 spettatori al ‘Penzo’ per Venezia-Juventus, recupero 3′ nel primo tempo e 5′ nella ripresa. Serata parzialmente nuvolosa, temperatura 19 gradi.