PAGELLE E TABELLINO LAZIO-LECCE 0-1: disastro biancazzurro, Giampaolo fa festa

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 38esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

La Lazio cade incredibilmente in casa contro il Lecce e saluta mestamente questo campionato, soprattutto perché la Fiorentina vince a Udine e scavalca in extremis i biancocelesti. La squadra di Baroni, in virtù degli scontri diretti a sfavore con i viola, è settima e fuori da tutte le coppe europee.

Un ko con una prestazione pessima, giocando tutto il secondo tempo in superiorità numerica per l’espulsione di Pierotti a fine primo tempo. Dall’altra parte il Lecce può esultare, perché si salva comodamente mandando in B Empoli e Venezia.

Lazio

Mandas 6

Marusic 4. Dal 46′ Hysaj 4

Gila 3,5

Romagnoli 3

Nuno Tavares 4. Dal 73′ Pellegrini 5

Guendouzi 4

Rovella 4. Dal 77′ Vecino 4,5

Isaksen 3. Dal 46′ Pedro 5,5

Dia 4

Zaccagni 4,5. Dal 77′ Noslin 4,5

Castellanos 5,5

All.: Baroni (in panchina il vice Del Rosso) 4

Trovare un peggiore in campo è quasi impossibile. Non si salva nessuno. Isaksen, Romagnoli con la follia finale, Dia, anche Guendouzi e Rovella (soprattutto il francese) sbagliano la qualunque. Un po’ di sfortuna, per carità, non va negata in qualche rimpallo o deviazione. Ma certe cose bisogna anche andare a conquistarsele.

Lecce

Falcone 7

Guilbert 6,5

Baschirotto 7

Gaspar 6,5

Gallo 6,5

Coulibaly 7

Ramadani 6,5. Dal 73′ Veiga

Pierotti 6

Berisha 5. Dal 59′ Helgason 6

Karlsson 6. Dal 59′ Kaba 6

Krstovic 6

All.: Giampaolo 7

Il Lecce invece fa festa, dimostrando da subito, con l’approccio, di avere più fame e di essere molto più centrata. Baschirotto diventa un gladiatore, prende e respinge qualsiasi cosa. Coulibaly è decisivo con un gol da bomber. Prestazione forte, solida, meritevole.

Il tabellino di Lazio-Lecce 0-1

Ammoniti: 32′ Guendouzi (LA), 37′ Pierotti (LE), 70′ Falcone (LE)

Espulsi: 45’+2′ Pierotti (LE), 94′ Romagnoli (LA)

Marcatori: 43′ Coulibaly (LE)

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic (45′ Hysaj), Gila, Romagnoli, Nuno Tavares (73′ Pellegrini); Guendouzi, Rovella (77′ Vecino); Isaksen (45′ Pedro), Dia, Zaccagni (77′ Noslin); Castellanos.

A disp.: Provedel, Furlanetto, Gigot, Provstgaard, Vecino, Belahyane, Dele-Bashiru, Noslin, Tchaouna.

All.: Del Rosso.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani (73′ Veiga); Pierotti, Berisha (59′ Helgason), Karlsson (59′ Kaba); Krstovic.

A disp.: Fruchtl, Samooja, Rebic, Rafia, N`Dri, Sansone, Banda, Burnete, Tiago Gabriel, Pierret, Sala.

All.: Giampaolo.