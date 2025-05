Napoli- Inter non è finita, prosegue la bufera social: “Impara a vincere”

Partenopei e milanesi alle prese con strascichi polemici dopo la fine del campionato: l’attacco arriva sulla community

Il campionato 2024/2025 rimarrà nella memoria come uno dei più tirati e incerti degli ultimi anni, con emozioni fino all’ultimo. Alla fine, nel duello a distanza, ha prevalso il Napoli sull’Inter, regalandosi il quarto scudetto della propria storia, un verdetto che, a inizio stagione, sarebbe stato probabilmente molto difficile immaginare.

Stagione di Serie A equilibratissima nel confronto al vertice, in cui non sono mancati colpi di scena e, ovviamente, polemiche e tensioni, di stampo arbitrale e non soltanto. Alla fine, tra le due società ha prevalso il fair play, nei messaggi immediatamente successivi alla serata decisiva di venerdì sera. Un po’ diversamente sono andate invece le cose nei commenti dei tifosi e non soltanto, con una polemica social che sta tenendo banco e che ancora non si placa.

Napoli e Inter, post scudetto al veleno: Biasin risponde a Juan Jesus

Protagonisti del botta e risposta, in cui non ci sono soltanto loro come protagonisti, il giornalista Fabrizio Biasin e Juan Jesus, calciatore dei partenopei.

A seguito dell’intervento di Biasin a ‘Pressing’, in cui il giornalista aveva affermato che si trattava di una occasione persa dall’Inter, con una quota scudetto, a 82, piuttosto bassa, Juan Jesus aveva replicato su Instagram: “Ora dillo senza piangere!“. In seguito a questo messaggio del brasiliano, però, erano arrivati, in risposta, commenti dai toni accesi e fuori luogo da parte di tifosi interisti, cui Juan Jesus ha risposto ulteriormente questa mattina, lamentando la mancanza di rispetto che invece, da parte sua, non c’era nei confronti della squadra e della società Inter, che, spiegava, ha sempre rispettato. Chiudendo con un “imparate ad accettare le sconfitte“.

Caro Juan, hai fatto tutto tu e provo a dirti la mia. L’altra sera il buon Alessio Tacchinardi mi ha fatto una domanda: “Secondo te lo ha più vinto il Napoli o perso l’Inter?”. Mi sono permesso di dire che quota 82 punti, per banalissime questioni statistiche, è un’occasione… pic.twitter.com/nCvxfd3Ij2 — Fabrizio Biasin (@FBiasin) May 25, 2025

E’ arrivata, dunque, la replica di Biasin su ‘X’, in cui il giornalista ci ha tenuto a chiarire a Juan Jesus: “Hai fatto tutto tu, questo è un non caso, ho fatto i complimenti al Napoli che è arrivato primo con merito e non c’è altro da dire. Forse hai letto solo un titolo senza sentire il mio intervento, ma è un errore che fanno in molti. Gli insulti sui social li hai presi tu, ma pure io, tutto questo per niente. Goditi la vittoria, te la sei meritata. Ma forse, non hai ancora imparato a vincere“.