Leao ai saluti col Milan: l’indizio è appena arrivato

Il futuro dell’attaccante portoghese sembra sempre più lontano da San Siro. Arriva l’ennesimo indizio

La stagione del Milan si è chiusa con una vittoria per 2-0 in casa contro il Monza che non cambia in alcun modo la sostanza di un’annata quasi disastrosa, nella quale l’unica nota positiva è arrivata dal successo in Supercoppa.

Troppo poco per salvare la stagione iniziata da Fonseca e proseguita e conclusa nel segno di Conceiçao che ha fallito sia l’appuntamento Champions che l’obiettivo Coppa Italia. In casa meneghina è quindi tempo di pensare al prossimo futuro tra cambi in dirigenza, in panchina e nuovi innesti in campo.

Il Milan è dunque destinato a cambiare volto anche nel segno di un taglio col recente passato rappresentato da alcuni senatori arrivati ormai al possibile capolinea. In questo senso tra i più discussi e criticati c’è come sempre Rafael Leao che così come Theo Hernandez è rimasto in panchina per tutta la serata nella sfida interna vinta contro il Monza nel segno di Gabbia e Joao Felix.

Calciomercato Milan, Leao verso l’addio? Arriva l’indizio da Instagram

Leao è da sempre uno degli uomini più chiacchierati di casa Milan tra prestazioni troppo spesso altalenanti ed atteggiamenti non sempre apprezzati dalla tifoseria.

Il funambolo portoghese ha concluso l’attuale annata con 12 gol e 13 assist in 50 presenze e tali numeri potrebbero anche rappresentare gli ultimi da calciatore del Milan. Il contratto è lungo ed in scadenza nel 2028, ma le voci su un suo possibile addio iniziano ad intensificarsi sempre di più.

Al netto dei rumors la società ha comunque deciso di coinvolgerlo nella campagna di presentazione della nuova divisa “Home” che verrà utilizzato nella prossima stagione. Un decisione stupefacente vista l’incertezza che regna su Leao.

Il destino del numero 10 lusitano sembra però lontano da quei colori che lo hanno consacrato negli ultimi anni e l’ennesimo indizio è arrivato dai social. Lo stesso Leao ha infatti rimosso il Milan dalla bio di Instagram, suscitando l’immediata reazione da parte dei fan.