Lazio-Lecce, finale incandescente: Giampaolo non si tiene, l’Olimpico fischia i suoi

Brutta prestazione dei biancocelesti, col disappunto dei propri tifosi, ma nella ripresa potranno sfruttare l’uomo in più

Il Lecce va al riposo in vantaggio in casa della Lazio. Una vittoria, provvisoria, importantissima per la lotta salvezza perché con questi tre punti i pugliesi sarebbero salvi a prescindere dagli altri risultati. Che comunque sono ancora farevoli, tra il ko del Venezia e il pari dell’Empoli che resterebbe dietro. Ma i minuti finali all’Olimpico sono stati a dir poco concitati per l’espulsione di Santiago Pierotti nel recupero a causa di un fallo su Tavares lanciato verso la porta. L’arbitro Fabbri non ha dubbi ed estrae la seconda ammonizione per l’attaccante leccese, già sanzionato per un fallo su Rovella una decina di minuti prima (forse in quel caso leggermente esagerato).

Una decisione che manda su tutte le furie Marco Giampaolo che fa avanti e indietro in panchina protestando con tutti, cercando subito il dialogo col IV Uomo. Il tecnico si tiene a fatica, non si dà pace così come il resto della panchina. Tanto che viene espulso anche un componente del suo staff. Finisce comunque 1-0 per il Lecce all’intervallo al termine di un primo tempo giocato molto male dalla Lazio, puntualmente fischiata dai propri tifosi. Al momento giallorossi salvi, biancocelesti in Conference grazie all’Udinese che è avanti sulla Fiorentina.