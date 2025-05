Juventus, il primo colpo è fatto. Ma solo con la Champions

Primo affare di mercato per i torinesi, idee chiare per i rinforzi per la prossima stagione: la svolta arriva solo dalla qualificazione

Manca poco agli ultimi verdetti di campionato. Stasera, le ultime gare, quelle che decideranno i piazzamenti europei e salvezza. Grande interesse su tutti i campi, ma in particolare per Venezia-Juventus, dove si intrecciano molti destini.

I padroni di casa si giocano le ultimissime chances di salvezza, ma dall’altra parte c’è una compagine bianconera che ha in mano il proprio futuro. Con tre punti, sarà qualificazione alla Champions, dipendendo solo da se stessi. Il quarto posto è cruciale, per un discorso di appeal, di obiettivi importanti da inseguire, dal punto di vista economico. Soltanto così infatti per la Juventus ci saranno maggiori margini di manovra sul mercato, in una sessione di trasferimenti in cui ci si attende l’ennesima rivoluzione bianconera. Le idee, sulle mosse da compiere, sono comunque piuttosto chiare.

Juventus, serve subito il nuovo bomber: Osimhen e un altro in cima alle preferenze

Servirà un nuovo centravanti di riferimento, oltre a nomi di un certo spessore alle sue spalle. La redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti, con il consueto sondaggio su ‘X’, quale sarebbe il primo acquisto necessario.

Victor Osimhen ha raccolto come prevedibile un numero elevato di preferenze, il 40%, ma alla pari con Viktor Gyokeres. Uno tra il nigeriano e lo svedese, dunque, per i votanti, dovrebbe essere il prescelto per indossare la numero 9 il prossimo anno.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! La #Juve a #Venezia si gioca il quarto posto e la #ChampionsLeague: in caso di qualificazione, quale dovrebbe essere il primo colpo in attacco per la prossima stagione? RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 25, 2025

Invece, decisamente meno entusiasmo per gli altri papabili proposti nel nostro sondaggio. Soltanto il 10% dei voti, a testa, per Jonathan David e Rasmus Hojlund.