Inter, missione Champions: Inzaghi sorride, buone notizie dall’infermeria

L’allenatore si prepara a ritrovare molti elementi nella forma migliore, per la finale contro il Psg: le ultime da Appiano Gentile

Fino all’ultimo, l’Inter ha sperato. I nerazzurri hanno fatto il loro dovere, nell’ultima gara di campionato contro il Como, vincendo per 2-0, ma non è bastato. Perché a Fuorigrotta, con lo stesso punteggio, il Napoli batteva il Cagliari e si laureava campione d’Italia. Riservando alla squadra di Inzaghi e a tutto il popolo interista una cocente delusione.

Delusione testimoniata dagli sguardi di Lautaro Martinez e di tutti i giocatori a partita conclusa, al ‘Sinigaglia’. Ma non c’è tempo per farsi prendere dalla tristezza, bisogna rialzarsi e ripartire subito, riprendendo a pedalare. L’Inter ha davanti a sé un obiettivo importantissimo che necessita di tutte le energie mentali e fisiche a disposizione. Lo scudetto è andato, ora bisogna pensare alla finale di Champions League contro il Psg. Il conto alla rovescia è già partito e Inzaghi può sorridere per le buone notizie dall’infermeria.

Inter, tutti a disposizione di Inzaghi: dopo Lautaro tornano anche Frattesi, Zielinski e Pavard

Era già tornato in gruppo Lautaro Martinez, che ha assistito dalla panchina alla gara con il Como ma sabato sarà certamente titolare, per provare a guidare la squadra, in coppia con Marcus Thuram in attacco. Ma ci sono anche altri importantissimi rientri, con la squadra che sarà di fatto al completo, dopo le assenze delle ultime settimane.

Si va infatti verso il ritorno di Pavard, di Frattesi e di Zielinski. Tutti e tre hanno recuperato dai loro precedenti problemi fisici e ci saranno, Inzaghi potrà dunque schierare, se non ci saranno altre sorprese nel corso della settimana, la miglior formazione possibile. Ora è il momento di serrare i ranghi e di ritrovare la migliore Inter, per un traguardo da non fallire.