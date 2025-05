DIRETTA Serie A, tutte le partite dell’ultima giornata | Seguile LIVE

Dopo l’assegnazione dello Scudetto di venerdì scorso, per la trentottesima, e ultima, giornata del campionato di Serie A scendono in campo tutte le altre squadre

Gli anticipi del venerdì, Como-Inter e Napoli-Cagliari, hanno consegnato ufficialmente lo Scudetto nelle mani della squadra di Antonio Conte che lo ha strappato da quelle dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Ma c’è ancora tanto da decidere in Serie A.

Per quanto riguarda il quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, la Juventus di Tudor vola a Venezia per affrontare la squadra di Eusebio Di Francesco, impegnato nella lotta per non retrocedere. La Roma di Claudio Ranieri, invece, fa visita al tranquillo di Torino di Paolo Vanoli, mentre la Lazio di Marco Baroni ospita il Lecce di Marco Giampaolo, anch’esso impelagato nella contesa per la salvezza.

Da questi risultati, dipenderà anche la qualificazione all’Europa e alla Conference League, con la Fiorentina di Raffaele Palladino, che affronta l’Udinese in trasferta, che conserva ancora un briciolo di speranza. In fondo alla classifica, oltre ai lagunari e ai giallorossi pugliesi, il Parma di Cristian Chivu, ospite dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, e l’Empoli di Roberto D’Aversa, in casa contro il Verona, si giocano praticamente tutto, in attesa anche dai risultati dagli altri campi. Calciomercato.it vi offre la diretta di tutte le partite in programma per quest’ultima domenica di campionato.

LIVE

ATALANTA-PARMA

EMPOLI-VERONA

LAZIO-LECCE

TORINO-ROMA

UDINESE-FIORENTINA

VENEZIA-JUVENTUS

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 82, Inter* 81, Atalanta 74, Juventus 67, Roma 66, Lazio 65, Milan* 63, Fiorentina e Bologna* 62, Como* 49; Torino e Udinese 44, Genoa* 43, Cagliari* 36, Verona 34, Parma 33, Lecce ed Empoli 31, Venezia 29, Monza* 18

*una partita in più