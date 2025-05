Cambiaso e Savona mandati via: “Una roba vergognosa”

Sono finiti nel mirino della critica per via di una partita davvero da dimenticare: il popolo bianconero non li perdona

Partita davvero intensa allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, dove la Juventus si sta giocando l’accesso alla Champions League.

La squadra di Eusebio Di Francesco, che sta lottando per salvarsi, ha trovato subito il vantaggio con Fila, ma i bianconeri l’hanno ripresa prima della chiusura del primo tempo tempo con Yildiz e Kolo Muani. Al 55esimo, però, è arrivato il pareggio di Haps.

Un gol, il secondo quello della Venezia, che ha mandato su tutte le furie il popo juventino, che non capacita come la propria squadra si stia giocando la qualificazione alla Champions League con Savona, Kelly e Costa in difesa. Oltre ai tre centrali, però, è finito nel mirino della critica anche Cambiaso, protagonista ormai da mesi di prestazioni negative.

Difensori nel mirino, i tifosi non perdonano

Se sono vere le voci di un rinnovo a 2 mln per Savona va subito avvertita la consob — B. (@StanisLaRochele) May 25, 2025

Se vi offrono anche solo 1 euro per Savona, cedetelo — Dan94 (@dan94re) May 25, 2025

La Juve ha giocatori inetti, scazzati, poco intelligenti, tecnici e consapevoli. Sul 2-1 invece di chiuderla solita scarsa cattiveria, il solito ridicolo senso del pericolo con Cambiaso, Veiga, Savona, Kelly difesa peggiore degli ultimi decenni. Ora 30′ per il futuro… — SandroSca (@SandroSca) May 25, 2025

Ma come si fa a presentarsi con Kelly – Savona – Costa e chiedere di chiamarla difesa — Virginia Asya Bacci (@viasyba) May 25, 2025

Savona giocatore da serie C — Claudio 🇮🇹 (@Clamar2505) May 25, 2025

Giuntoli parla di interventi mirati la sera in cui ti giochi la Champions e ti presenti con Costa Savona Kelly nei 3 centrali. Io non capisco — Gabriele  (@restivogabriele) May 25, 2025

#VeneziaJuve il fatto che #Savona gioca con la #Juve è una chiara dimostrazione che nella vita ciascuno di noi può e deve ambire a qualsiasi traguardo. — Sandro Cocci (@sandrococci) May 25, 2025

Cambiaso è da dicembre-Gennaioche deve farsi perdonare. Dai su. — GianniPlay (@g_play84) May 25, 2025

Cambiaso che non ne azzecca più una è inspiegabile, fa sempre una cosa di troppo.#VeneziaJuventus — Simone Ferri (@simonee_ferri) May 25, 2025

Cambiaso a 65 milioni dovevo leggere le vedove. Ragazzi imbarazzante — Nathan™️ (@Nathan_Gr_) May 25, 2025

Kelly e Cambiaso sono una roba vergognosa — Giuseppe (@giuseppeJ1306) May 25, 2025

Nonostante i due gol subiti e i diversi errori difensivi, la Juventus ha poi rimesso nuovamente le mani sulla Champions League, grazie al gol di Manuel Locatelli dal dischetto. Per il Venezia di Eusebio Di Francesco, invece, la Serie B è sempre più vicina.