Reijnders, scene d’addio? Ecco cosa è successo al fischio finale

Al termine della partita tra il Milan e il Monza, l’olandese è rimasto da solo in campo con il suo bambino

Solo suggestione o gesti di addio per Tijjani Reijnders? Se lo stanno chiedendo i tifosi che erano sugli spalti di San Siro al termine del Milan-Monza.

Il centrocampista, dopo essere stato abbracciato da alcuni compagni di squadra, è rimasto da solo in campo, aspettando di prendere in spalla il proprio bambino, con il quale si è poi recato negli spogliatoi. Questa breve camminata, applaudita dai tifosi rossoneri, è stata vista da molti come l’ultima passerella dell’ex Az che potrebbe andare presto al Manchester City di Pep Guardiola

