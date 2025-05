PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-MONZA 2-0: Gabbia simbolo di milanismo, Musah spaesato

Voti, top e flop del match di San Siro, valevole per la 38a giornata del campionato di Serie A, tra i rossoneri e i biancorossi

In un clima davvero surreale, il primo tempo di Milan-Monza si conclude con il risultato di zero a zero. Poi nella ripresa ci pensa un milanista vero come Matteo Gabbia a sbloccare. Joao Felix saluta San Siro con una pennellata su punizione

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6

Tomori 6

Gabbia 7

Pavlović 6,5

Musah 5 – Dal 45′ Chukwueze 6,5

Loftus-Cheek 6,5

Reijnders 6

Bartesaghi 6 – Dal 60′ Jimenez 6

Pulisic 6,5 – Dall’85’ Florenzi s.v.

João Félix 7 – Dall’80’ Fofana s.v.

Jović 5,5 – Dal 45′ Camarda 6

All. Joao Costa 6

MONZA

Pizzignacco 6,5 – Dall’81’ Mazza s.v.

Pereira 5

Caldirola 5 – Dal 79′ Izzo s.v.

Carboni 5,5

Birindelli 5,5

Bianco 5,5

Akpa Akpro 5

Kyriakopoulos 5

Ciurria 5 – Dal 70′ Castrovillari 5,5

Keita 6 – Dal 79′ Petagna s.v.

Caprari 5,5 – Dal 70′ Sensi 5,5

All. Nesta 6

I migliori e i peggiori dei rossoneri contro il Monza

TOP Gabbia 7 – Nella giornata della contestazione, in cui i tifosi invocano il milanismo in campo e fuori, il gol che sblocca il match è proprio di un vero milanista, Matteo Gabbia. Il calciatore, che in stagione ci ha messo la faccia in tv e in conferenza stampa, sostituendosi spesso anche ai dirigenti, chiude, dunque, con una gioia personale la stagione.

FLOP Musah 5 – In un clima surreale, i suoi errori grossolani pesano ancora di più, essendo sottolineati da dei fischi assordanti dei tifosi. L’americano gioca con la paura di sbagliare (inevitabile dopo due sostituzioni prima dell’intervallo a San Siro) e dimostra ancora una volta di non essere da Milan.

TABELLINO

MILAN-MONZA 2-0

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Bartesaghi; Pulisic, João Félix; Jović. A disp.: Sportiello, Torriani; E. Royal, Florenzi, Hernández, Jiménez, Terracciano, Thiaw; Bondo, Fofana; Abraham, Camarda, Chukwueze, Leão, Sottil. All.: João Costa.

MONZA (3-4-3): Pizzignacco; Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Ciurria, Keita, Caprari. A disp.: Mazza, Turati; Brorsson, Izzo, Leković, Palacios, Postiglione; Castrovilli, Colombo, Martins, Sensi, Vignato, Zeroli; Mota, Petagna. All.: Nesta.

GOL: 65′ Gabbia (M), 74′ Joao Felix (M)

AMMONITI: Bianco (M)

ESPULSI:

Arbitro: Rutella di Enna.

Note: Il primo tempo si è concluso senza alcun minuto di recupero e tra i fischi di San Siro. Nella ripresa l’arbitro Rutella di Enna estrae il cartellino giallo per Bianco del Monza al sesto minuto. Sono così 120 i secondi di extra-time. Sono 69.124 gli spettatori paganti.