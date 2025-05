Il campionato non è ancora finito: istanza al Coni e ricorso al TAR

Presentata una nuova istanza al Collegio di Garanzia: il club non ci sta

La situazione in campionato sembra ormai essere fuori controllo: il club non ci sta e decide di rivolgersi alle vie legali passando per il Coni e anche per il Tar.

Mentre i playoff in Serie B continuano, la situazione playout è invece un enorme punto interrogativo. Dopo la notizia della penalizzazione di 4 punti nei confronti del Brescia, si è deciso di rinviare la sfida playout anche a causa di uno stravolgimento della classifica. La penalità nei confronti delle rondinelle implicherebbe la retrocessione in Serie C dei lombardi, la matematica salvezza del Frosinone e il ripescaggio della Sampdoria, che andrebbe a giocarsi i playout con la Salernitana.

Serie B, la Salernitana presenta una nuova istanza al Coni

E proprio i campani hanno deciso di presentare una nuova istanza al Collegio di Garanzia del Coni, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’.

Il motivo è che nel pool di avvocati della società granata, c’è chi ritiene che la decisione della Lega Serie B di rinviare i playout incida su iscrizioni e ammissioni ai campionati e che quindi sul tema debba pronunciarsi proprio una specifica sezione del Collegio di Garanzia.

L’istanza porta anche la richiesta di pronunciarsi entro il 10 giugno. In attesa del giudizio del Collegio, il club non può costituirsi dinanzi al Tribunale Federale che giovedì prossimo si esprimerà sul deferimento del Brescia. Se i legali porteranno avanti questa tesi, in caso di respingimento da parte del Collegio di Garanzia si procederà allora con il ricorso al Tar.