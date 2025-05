Fumogeni in campo e partita rinviata: esplode la bufera dei tifosi

La presa di posizione non si è fatta attendere e ha portato all’interruzione definitiva del match

Ultima giornata di campionato in Serie A che ha già emesso i suoi primi verdetti nella giornata di ieri con la vittoria del campionato da parte del Napoli. In questi istanti si sta disputando Milan-Monza in una cornice di pubblico per certi aspetti sui generis vista la contestazione che ha visto protagonisti una frangia cospicua del tifo rossonero negli istanti immediatamente precedenti al fischio d’inizio.

Alta tensione che in realtà ha caratterizzato diverse cornici di pubblico nelle ultime settimane. Del resto i margini di errori si sono incredibilmente assottigliati e il tempo dei verdetti è ormai maturo. Quella dei tifosi del Milan è stata comunque una contestazione pacifica nei modi.

A differenza di quella che è andata in scena in un altro campionato che – almeno in patria – sta continuando a far parlare di sé, alimentando non poche critiche e prese di posizioni divergenti. A farne le spese, loro malgrado, sono state le due squadre in campo, costrette a ritornare negli spogliatoi a causa dei fuochi d’artificio lanciati dagli spalti in campo.

Partita rinviata e nuovo caos: è successo di tutto sugli spalti

Tutto questo è successo nel corso di Budućnost-Dečić, gara valida per la trentaseiesima giornata della Prova Crnogorska Liga, campionato montenegrino che si appresta ormai a vivere i suoi inevitabili titoli di coda.

La festa dei neo Campioni del Montenegro del Budocnost, in vetta alla classifica con ben 24 punti di vantaggio sulla seconda, si è però tramutata in quella che i media locali hanno definito una vera propria ‘farsa’. Il match è stato infatti sospeso nel corso del sesto minuto di gioco del secondo tempo (sul risultato di 0-0) a causa del lancio di fumogeno in campo, corredato da striscioni e cori eloquenti.

Non si conoscono ancora con esattezza i motivi della veemente quanto plateale protesta. Fatto sta che il direttore di gara ha prima sospeso l’incontro per 15 minuti di gioco in maniera tale da provare a far placare gli animi. Vista l’impossibilità di un miglioramento delle condizioni ambientali, però, le due squadre non sono rientrate in campo. La partita è stata dunque definitivamente rinviata dopo aver interpellato i due capitani delle squadre.