Due lampi del Milan tra la contestazione: Gabbia e Joao Felix stendono il Monza

In un San Siro ‘spettrale’, i rossoneri battono la compagine di Monza grazie ad una ripresa energica

In mezzo a tante difficoltà – soprattutto ambientali – il Milan riesce a chiudere con una vittoria una stagione complicata. Benché a prendersi la scena sia stata soprattutto la contestazione che prima del match e durante la gara i tifosi hanno ‘riservato’ a squadra e dirigenza, sul campo i rossoneri hanno battuto senza troppi patemi d’animo un Monza quasi mai in grado di impensierire Maignan.

A decidere la sfida sono state le reti di Gabbia al 64′ – altro gol subito in occasione di situazione di calcio da fermo per il Monza – e una splendida punizione di Joao Felix al minuto 74. Per il resto, poco altro. Dopo un primo tempo iniziato in modo piuttosto arrembante con Joao Felix e Pavlovic, i padroni di casa arretrano progressivamente il baricentro, dando spazio alla reazione del Monza che trova anche il gol con Keita Baldé, annullato per fuorigioco ad inizio azione.

Nella ripresa il Milan parte con un altro piglio, rivitalizzato anche dai cambi di Conceicao (squalificato). L’ingresso in campo di Camarda dà infatti brio alla manovra dei rossoneri che però riescono a sbloccarla soltanto con un guizzo di Gabbia. A chiudere la sfida è stata poi una bella punizione di Joao Felix, a giro sul secondo palo.

Tabellino Milan-Monza 2-0

Marcatori: 64′ Gabbia, 74′ Joao Felix

La vittoria contro il Monza permette al Milan di scavalcare il Bologna e di portarsi momentaneamente al settimo posto in classifica, in attesa della ‘risposta’ della Fiorentina. Gli uomini di Nesta non riescono a chiudere con un acuto una stagione complicatissima chiusa in maniera netta in fondo alla classifica.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 82, Inter* 81, Atalanta 74, Juventus 67, Roma 66, Lazio 65, Milan* 63, Fiorentina e Bologna* 62, Como* 49; Torino e Udinese 44, Genoa* 43, Cagliari* 36, Verona 34, Parma 33, Lecce ed Empoli 31, Venezia 29, Monza* 18. *una partita in più

RIEPILOGO RISULTATI

Como-Inter 0-2

Napoli-Cagliari 2-0

Bologna-Genoa 1-3

Milan-Monza 2-0

Atalanta-Parma domenica ore 20.45

Empoli-Verona domenica ore 20.45

Lazio-Lecce domenica ore 20.45

Torino-Roma domenica ore 20.45

Udinese-Fiorentina domenica ore 20.45

Venezia-Juventus domenica ore 20.45