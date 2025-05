DIRETTA Serie A, Milan-Monza: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ i rossoneri di Conceicao e i biancorossi di Nesta in tempo reale

Il Milan ospita il Monza a San Siro nel secondo anticipo del sabato valido per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A. Un derby lombardo tra due squadre che sono state tra le sorprese in negativo di questa stagione che sarà diretta dall’arbitro Rutella della sezione di Enna.

Da un lato i rossoneri di Sergio Conceicao, che dovranno fare a meno di Gimenez appiedato dal giudice sportivo, sono reduci dalle sconfitte contro la Roma e contro il Bologna nella finale di Coppa Italia. Due ko che hanno certificato la matematica esclusione del Diavolo dalle coppe europee della prossima stagione. Si giocherà tra la contestazione dei tifosi, pronti a lasciare lo stadio dopo i primi 15 minuti.

Dall’altro lato i biancorossi del grande ex Alessandro Nesta, che a loro volta vengono dalla sconfitta contro l’Empoli, sono già retrocessi in Serie B da tempo. Lo scopo è quello di provare a dare almeno una gioia ai loro supporter con un successo di prestigio. La partita sarà trasmessa in tv, così come in streaming su tutti i dispositivi in diretta esclusiva sulla app di Dazn.

Formazioni Ufficiali Milan-Monza

All’andata i meneghini si sono imposti con il risultato di 1-0 grazie al gol di Reijnders a fine primo tempo. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Milan e Monza live in tempo reale.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Bartesaghi; Pulisic, Joao Felix; Jovic. All. Conceicao

MONZA (3-4-3): Pizzignacco; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Kyriakopoulos; Caprari, Keita, Ciurria. All. Nesta

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 82, Inter* 81, Atalanta 74, Juventus 67, Roma 66, Lazio 65, Fiorentina e Bologna* 62, Milan 60, Como* 49; Torino e Udinese 44, Genoa* 43, Cagliari* 36, Verona 34, Parma 33, Lecce ed Empoli 31, Venezia 29, Monza 18.

*una partita in più

ARBITRO: Daniele Rutella di Enna