DIRETTA Serie A, Bologna-Genoa 0-2: raddoppia Venturino! LIVE

Il Bologna riceve il Genoa nel primo anticipo del sabato valido per la trentottesima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno del girone di ritorno. Una sfida tutta rossoblu tra due formazioni che possono dirsi soddisfatte della stagione che si chiude oggi che sarà diretta dall’arbitro Monaldi della sezione di Macerata.

Reduci dalla sconfitta nel derby degli Appennini contro la Fiorentina, gli emiliani di Vincenzo Italiano puntano a finire il campionato con una vittoria. Privi dello squalificato Miranda, l’obiettivo è quello di centrare il successo per festeggiare davanti ai propri tifosi la conquista della Coppa Italia di dieci giorni fa, primo trofeo nella bacheca dei rossoblu dopo ben 51 anni di attesa.

Anche i liguri di Patrick Vieira vengono da un ko, quello interno contro l’Atalanta, e sperano di riuscire a strappare un risultato positivo per salutare al meglio la stagione 2024-25. La partita sarà visibile in tv, ma anche in streaming su tablet, pc e smartphone solamente sulla app di Dazn. All’andata la gara finì in parità con il punteggio di 2-2 per effetto delle reti messe a segno da Orsolini e Odgaard prima della doppietta di Pinamonti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Casale, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Castro. All. Italiano.

GENOA (4-2-3-1): Siegrist; De Winter, Otoa, Bani, Martin; Onana, Masini; Norton-Cuffy, Venturino, Messias; Vitinha. All. Vieira.

ARBITRO: Marco Monaldi di Macerata

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 82, Inter 81, Atalanta 74, Juventus 67, Roma 66, Lazio 65, Fiorentina e Bologna 62; Milan 60, Como 49, Torino e Udinese 44; Genoa 40; Cagliari 36; Verona 34, Parma 33; Lecce ed Empoli 31; Venezia 29; Monza 18

*una partita in più