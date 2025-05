Bologna ancora in festa e il Genoa stravince: debutto da sogno per Venturino

Il diciottenne realizza una doppietta alla prima da titolare in Serie A. La squadra di Italiano si sveglia quando è ormai troppo tardi

Si chiude con una pesante sconfitta casalinga la grande stagione del Bologna. La squadra di Italiano è ancora con la testa ai festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia, e il Genoa ne approfitta. La formazione di Vieira dilaga e chiude il match già nel primo tempo.

Apre Vitinha, poi si scatena Venturino. Giornata da sogno per il diciottenne genovese prodotto del vivaio del ‘Grifone’: alla prima da titolare in Serie A, il numero 66 ha messo a segno una doppietta che per lui resterà indimenticabile. Il merito è anche di Vieira, che al suo arrivo ha dato una svolta alla stagione dei rossoblù, dando fiducia e spazio a tanti giovani, tra cui il classe 2006.

TABELLINO BOLOGNA-GENOA 1-3

Marcatori: 18′ Vitinha, 26′ e 43′ Venturino (G), 64′ Orsolini

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 82, Inter* 81, Atalanta 74, Juventus 67, Roma 66, Lazio 65, Fiorentina e Bologna 62, Milan 60, Como* 49; Torino e Udinese 44, Genoa 43, Cagliari* 36, Verona 34, Parma 33, Lecce ed Empoli 31, Venezia 29, Monza 18.

*una partita in più

RIEPILOGO RISULTATI

Como-Inter 0-2

Napoli-Cagliari 2-0

Bologna-Genoa 1-3

Milan-Monza ore 20.45

Atalanta-Parma domenica ore 20.45

Empoli-Verona domenica ore 20.45

Lazio-Lecce domenica ore 20.45

Torino-Roma domenica ore 20.45

Udinese-Fiorentina domenica ore 20.45

Venezia-Juventus domenica ore 20.45

Grazie anche alle parate di Sommariva, il Genoa riesce a gestire alla grande il triplo vantaggio chiudendo con un successo importante il suo campionato.

Il Bologna si sveglia quando è ormai troppo tardi, con la rete di Orsolini del tutto inutile. Ma al ‘Dall’Ara’ si applaude e si festeggia (ancora) lo stesso.