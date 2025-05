Pugno in faccia a Raspadori, cosa è successo

In Napoli-Cagliari c’è stato un episodio che ha fatto esplodere la rabbia dei tifosi azzurri ma la decisione di La Penna non ha convinto tutti. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa è successo in quel frangente.

E’ stato un primo tempo pieno di situazioni particolari e di una tensione alle stelle, anche per certi aspetti in maniera aspettata visto che i sardi non hanno più nulla da chiedere a questo campionato, tra i contendenti. E’ tradizione, però, che nelle sfide tra Napoli e Cagliari la componente agonistica è sempre stata di altissimo profilo. E ne ha fatto le spese in questa situazione Giacomo Raspadori. Oltre all’episodio in sé, ha lasciato davvero tutti di stucco e senza parole quello che è successo a margine da questo punto di vista.

Era legittimo immaginare che, soprattutto tra i giocatori del Napoli, la pressione di dover vincere potesse giocare un ruolo decisivo. Ancor di più in caso di notizie negative da Como. Con l’Inter subito in vantaggio contro la squadra di Cesc Fabregas, in maniera inevitabile tutta la pressione si è spostata sul Napoli. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa è successo ed a ricostruire quanto accaduto in maniera dettagliata.

Pugno a Raspadori: la ricostruzione di questo episodio in Napoli-Cagliari

Dopo il vantaggio contro il Como dell’Inter, la situazione allo stadio Diego Armando Maradona è diventata surreale, con un silenzio che era spettrale. Intorno al trentesimo minuto, dopo le tante occasioni sprecate dal Napoli, è scoppiata una mini rissa in mezzo al campo. Sembrava tutto sotto controllo, ma un gesto difficile da comprendere da parte di Makoumbou ha fatto da miccia. Come prontamente mostrato dalle telecamere di DAZN, il centrocampista del Cagliari ha rifilato un pugno all’attaccante di Antonio Conte.

Da lì si è innescato un parapiglia, con Politano che è intervenuto subito a difesa del suo compagno andando a brutto muso con il mediano. Alla fine La Penna ha chiamato a sé l’ex Roma e Makoumbou e per entrambi ha estratto il cartellino giallo. Poco prima che il gioco riprendesse, però, l’arbitro ha fischiato una nuova interruzione del gioco. Si è pensato subito ad una chiamata del VAR per un ulteriore controllo sull’episodio in questione.

Le cose sono andate per le lunghe e si sono spazientiti sicuramente i tifosi, ma anche i calciatori. A quanto pare, però, c’è stato solamente un problema di comunicazione con la sala VAR. Al termine dell’intervento necessario per ripristinare il collegamento, il gioco è ripreso. Con il Napoli che allo scadere del primo tempo ha sbloccato la gara con McTominay.