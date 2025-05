PAGELLE E TABELLINO COMO-INTER 0-2: last dance Correa, Taremi è il solito. Nico Paz da mal di testa

Voti, Top e Flop della sfida andata in scena allo stadio Sinigaglia e valevole per la 38esima nonché ultima giornata di Serie A

L’Inter fa il suo, ma non basta. 2-0 al Como firmato de Vrij e Correa, al ‘Maradona’ il Napoli batte però il Cagliari e si prende uno Scudetto buttato dalla squadra di Simone Inzaghi.

Pagelle Como-Inter

COMO

FLOP Reina 4 – Conclude con un’uscita maldestra e un’espulsione sacrosanta una grande carriera durata però un po’ troppo.

– Conclude con un’uscita maldestra e un’espulsione sacrosanta una grande carriera durata però un po’ troppo. FLOP Vojvoda 5 – Evanescente. Dimarco è libero di fare un po’ quello che vuole senza eccessivi sforzi.

– Evanescente. Dimarco è libero di fare un po’ quello che vuole senza eccessivi sforzi. Van der Brempt 5,5 / Dall’81’ Ikone s.v.

Smolcic 5,5

Alex Valle 5,5

Caqueret 6 / Dal 47′ Butez

Perrone 6,5 / Dal 53′ Engelhardt s.v.

Da Cunha 6

TOP Nico Paz 7 – Fa venire il mal di testa a tutto il centrocampo di un’Inter che lo vuole per la prossima stagione. Ma sarà dura… / Dall’82’ Iovine s.v.

– Fa venire il mal di testa a tutto il centrocampo di un’Inter che lo vuole per la prossima stagione. Ma sarà dura… / Dall’82’ Iovine s.v. Douvikas 5,5 / Dal 53′ Cutrone s.v.

Strefezza 6

All.Fabregas 6,5

INTER

Sommer 6

Bisseck 6 / Dal 60′ Dumfries s.v.

TOP De Vrij 7 – Chiude il campionato da capitano e con una prestazione pressoché perfetta. Leader silenzioso.

Carlos Augusto 6,5

Darmian 6,5

Calhanoglu 6,5 / Dal 60 Barella s.v.

Asllani 6,5

Zalewski 6,5 / Dall’81’ Topalovic s.v.

Dimarco 6,5 / Dal 60′ Acerbi s.v.

TOP Correa 7 – Mezz’ala più che seconda punta. Gioca per la squadra e nella ripresa chiude il match, il suo ultimo con la maglia dell’Inter, mentre al ‘Maradona’ Lukaku fa altrettanto.

FLOP Taremi 5 – Poca cattiveria e movimenti sbagliati nel momento decisivo. Sul lago la cartolina della sua stagione in nerazzurro, la prima e forse anche l’unica… / Dal 73′ Arnautovic s.v.

All.Farris (Inzaghi squalificato) 7



Arbitro Massa 6

Tabellino Como-Inter 0-2

Il Como ha provato a fare la partita, ma non è mai stato realmente pericoloso. L’Inter si porta a casa una vittoria che non conta nulla, ma che forse sarà utile in vista della finale di Champions col PSG di sabato 31 maggio.

MARCATORI: 20′ de Vrij, 50′ Correa

COMO (4-3-3): Reina; Vojvoda, Van der Brempt, Smolcic, Alex Valle; Caqueret (47′ Butez), Perrone (53′ Engelhardt), Da Cunha; Nico Paz, Douvikas (53′ Cutrone), Strefezza. All.: Fabregas

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (60′ Dumfries), de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Calhanoglu (60′ Barella), Asllani, Zalewski (81′ Topalovic), Dimarco (60′ Acerbi); Correa, Taremi (73′ Arnautovic). All.: Farris (Inzaghi squalificato)

ARBITRO: Massa di Imperia

AMMONITI: Calhanoglu, Zalewski, de Vrij

ESPULSI: Reina

NOTE – Più di 13mila spettatori allo stadio Sinigaglia. 2 i minuti di recupero nel primo tempo, 3 nel secondo.