McTominay eroe scudetto, la vittoria dell’Inter non ferma il Napoli

Azzurri campioni d’Italia: decisivo il successo contro il Cagliari al Maradona per 2-0, ai nerazzurri non basta battere il Como

Il Napoli è campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia. Il club azzurro conquista il titolo, il secondo in tre anni, con un punto di vantaggio sull’Inter. Decisiva la vittoria al Maradona contro il Cagliari per 2-0.

I nerazzurri si vedono dunque scucire lo scudetto dal petto proprio dai partenopei. Una gara che il Napoli ha cercato di affrontare subito forte, ma Sherri si fa trovare pronto, in particolare su Spinazzola. A sbloccare il match e a far impazzire di gioia il Maradona è però McTominay. Lo scozzese in girata in area riesce a superare il portiere albanese e a far esplodere il Maradona.

Nel secondo tempo Lukaku, alla prima vera occasione, buca Sherri. Palla in profondità difesa benissimo dal belga, che di forza entra in area e fredda l’estremo difensore albanese. E’ il gol della sicurezza, con lo stesso Lukaku che sfiora il tris di testa. Alla fine la sfida si conclude qui, con il Napoli che conquista il titolo, il quarto della sua storia.

Como-Inter e Napoli-Cagliari, tabellini e classifica

A nulla quindi vale la vittoria esterna dell’Inter sul campo del Como. I nerazzurri sbloccano al 20′ con il colpo di testa di de Vrij da calcio d’angolo. E per 20′ sono virtualmente campioni d’Italia.

Il gol di McTominay gela i meneghini, che nella ripresa raddoppiano praticamente in contemporanea con Lukaku. A trovare il gol è Correa, approfittando anche della superiorità numerica, con Reina che era stato espulso a fine primo tempo. La lotta scudetto si chiude quindi così, con l’Inter che vede sfumare il titolo per un solo punto, in un forcing finale che ha ricordato quello del 2022, quando i nerazzurri persero il testa a testa contro il Milan.

La Serie A però non finisce qui: tanti altri verdetti sono da scrivere. A partire da chi raggiungerà Napoli, Inter e Atalanta in Champions League, passando poi agli altri posti in Europa, fino alla corsa salvezza, dove solo il Monza, per ora, è certo della Serie B.

Napoli-Cagliari 2-0

Marcatori: McTominay 42′, Lukaku 51′

Como-Inter 0-2

Marcatori: de Vrij 20′, Correa 51′

Espulsi: Reina (C) 45′

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 82, Inter* 81, Atalanta 74, Juventus 67, Roma 66, Lazio 65, Fiorentina e Bologna 62; Milan 60, Como* 49, Torino e Udinese 44; Genoa 40; Cagliari* 36; Verona 34, Parma 33; Lecce ed Empoli 31; Venezia 29; Monza 18.

*una partita in più