Mazzata Inter, UFFICIALE: salta la prossima partita

Guai in casa nerazzurra, salterà il prossimo match: la notizia è praticamente ufficiale

Ultima sfida di campionato per Inter e Napoli, ma non è detto che le partite possano terminare qui. Perché in un caso potrebbe essere possibile lo spareggio. Una situazione particolare però, perché entrambe le due squadre non dovrebbero vincere: il Cagliari dovrebbe battere il Napoli e il Como fermare l’Inter con un pareggio.

Soltanto in quel caso infatti si giocherebbe l’eventuale spareggio, in programma lunedì sera. Del match in questione però non potrebbe certamente farne parte Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco infatti è stato ammonito al 12′ a causa di un duro intervento ai danni di Perrone.

L’arbitro Massa non ha esitato ad ammonire il numero 20 nerazzurro che, diffidato, salterà dunque il prossimo match di campionato. Resterà da capire se la gara in questione sarà proprio lo spareggio oppure la sfida inaugurale della stagione 2025/2026. Resterà anche da capire se Calhanoglu resterà o meno in nerazzurro: in caso di un addio in estate, dovrà scontare la squalifica con la nuova squadra.