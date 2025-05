Inter, Marotta sul rinnovo di Inzaghi: “Non è in scadenza”

Il presidente dei nerazzurri alla vigilia dell’ultima gara di campionato: al centro anche il futuro del tecnico

In campo a Como, ma con un orecchio a Napoli. Perché il futuro dell’Inter e le speranze di titolo non dipendono solo dalla sfida contro i lariani. Decisivo sarà infatti quello che succede al Maradona, visto che gli azzurri di Antonio Conte hanno un punto di vantaggio in classifica.

Una situazione che l’Inter non è riuscita a ribaltare la scorsa settimana, quando gli uomini di Simone Inzaghi hanno pareggiato contro la Lazio, subendo una doppia rimonta e non approfittando del pareggio del Napoli a Parma. Prima della sfida contro il Como, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha parlato così ai microfoni di ‘DAZN’: “Abbiamo l’obbligo di crederci, il destino è nelle mani altrui, ma noi dobbiamo fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto. Penalizzati dagli arbitri? Non voglio entrarci. Il silenzio è anche una forma di comunicazione, bisogna che taluni lo interpretino e che qualcuno lo spieghi, ma ora non è il caso”.

Marotta ha poi parlato anche di Simone Inzaghi e del suo contratto: “Le parole di Conte? Il campionato è come il Giro d’Italia, la Champions è diversa. Ma quest’anno è stato particolare con circa 15 partite in più. Inzaghi non è in scadenza, c’è ancora un anno. Abbiamo un rapporto di grande simbiosi. Credo sia l’artefice principale di questo ciclo. Da parte nostra c’è la voglia di proseguire e non credo ci siano campanelli che suonano dall’altra parte. Alla fine di questa prima parte di stagione prima del Mondiale per Club ci confronteremo e valuteremo sicuramente quella che sarà una proposta di prolungamento del contratto”.