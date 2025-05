Inter, Biasin tuona sul VAR: “Regolamento diverso ogni settimana”

La rabbia del giornalista sulle decisioni arbitrali e il regolamento dopo un episodio con protagonista la squadra nerazzurra

La partita pareggiata a San Siro contro la Lazio ha generato polemiche e difficilmente sarà dimenticata in casa Inter. I nerazzurri, con il pari contro i biancocelesti, hanno sciupato una clamorosa chance del sorpasso complice il pareggio a reti bianche a Parma del Napoli.

A Como l’Inter non ha potuto essere padrona del proprio destino. Ma un episodio non è passato inosservato. Nel corso del secondo tempo infatti il Como ha protestato per un presunto tocco di mano di Dimarco in area di rigore. Un episodio simile a quanto accaduto proprio la settimana prima a San Siro con il tocco di Bisseck che ha portato al rigore siglato da Pedro per il definitivo 2-2. Un episodio che ha scatenato su X i tifosi interisti. Anche Fabrizio Biasin si è lamentato per la decisione: “Fallo di mano identico, oggi la classe arbitrale ha deciso che non è rigore. Ogni settimana un regolamento diverso”.

Tanto che si sono lamentati che un altro evidentemente rigore come quello di Bissek hanno fatto finta di non vederlo. #ComoInter — kcfe (@kcfe289990) May 23, 2025

Fallo di mano di Dimarco praticamente identico a quello di Bisseck di domenica scorsa. oggi la classe arbitrale ha deciso che non è rigore. Ogni settimana un regolamento diverso.#ComoInter — Fabrizio Biasin (@FBiasin) May 23, 2025

Se hai dato il rigore contro Bisseck, dovevi dare anche quello contro Dimarco. — 🖤💙 IM EE ⭐️⭐️2️⃣0️⃣🏆🇮🇹 (@emilietto) May 23, 2025

Amarezza dunque in casa nerazzurra, con le polemiche che non si placano neppure a distanza di una settimana. “Se hai dato il rigore a Bisseck, dovevi dare anche quello di Dimarco”. Una gestione Var che fa dunque parecchio discutere.