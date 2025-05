Torino-Roma, Ranieri cita Trapattoni e sorride: “Sono un’anguilla”. E niente rivoluzioni

Il tecnico giallorosso prende la parola prima della sua ultima panchina in carriera, a due giorni dalla chiusura del campionato

The last dance, stavolta davvero. Nel senso che la festa meravigliosa di domenica sera ha salutato in maniera commossa l’ultima di Claudio Ranieri all’Olimpico, ma quella contro il Torino sarà l’ultima panchina in assoluto della sua carriera. Altre emozioni, quindi, ma soprattutto l’importanza della giornata conclusiva del campionato, decisiva per sapere che Europa sarà per i giallorossi.

Per la Champions, insieme alla sua vittoria, servirà almeno un pareggio della Juve a Venezia. In pieno clima da nuovo allenatore, già scelto dai Friedkin come annunciato dallo stesso Ranieri. Alle 12.30 l’ultima conferenza stampa della vigilia di sir Claudio.

Ha insegnato tanto ai giocatori, ma anche ha dimostrato come si comunica: quindi grazie. “Grazie a voi, mi avete rispettato e rispetto sempre chi rispetta. Il gioco delle parti, dico che il vostro mestiere è più difficile del mio. Io riempire ogni giorno pagine di giornale e fare dichiarazioni ogni giorno, io non sarei capace”.

Il suo coinvolgimento emotivo? “Sono concentrato sulla partita. Poi magari dopo penserò a tutto quello che mi è successo in questi giorni. Prima di tutto volevo ringraziare i tifosi della Roma, non mi aspettavo una cosa del genere, magari uno striscione, ma non una coreografia così meravigliosa e li ringrazio di vero cuore. Ai ragazzi ho sempre detto ‘fino all’ultimo secondo dell’ultima partita’. Dobbiamo uscire dal campo consapevoli di aver dato il massimo, poi gli episodi ti condannano o ti fanno sorridere. Questo campionato è molto bello, c’è chi lotta per il campionato, per non retrocedere, è stato un bel campionato per tutti”.

Ha pensato alle 23 di domani? Se si chiede ‘cosa farò?’ “Fammici arrivare alle 23, poi forse lo dirò. Ma non sono bravo a esternare le mie emozioni, dopo Cagliari ero sicuro fosse finito tutto ed ero contento e rilassato, ho passato una estate serena con i miei soliti amici. E penserò a questo, a stare bene con i miei amici”.

Che voto si dà a questa stagione? “Non mi do mai voti, quelli li dà la critica. Io so di aver dato tutto me stesso come in tutti i club in cui sono stato chiamato. A volte va bene, altre male ma fa parte della vita e dello sport. A volte devi conoscere l’amaro per riconoscere il dolce”.

Che clima c’era a Trigoria per la sua ultima rifinitura e per una partita così importante? “È stato bello come sempre, questo mi fa stare sereno perché affrontiamo una squadra che vuole chiudere bene in casa, con un grandissimo allenatore. Ce la dovremo sudare come tutti quelli che vogliono conquistare il loro traguardo”.

Le condizioni di Dovbyk? Pellegrini e Dybala partiranno con voi? “Credo che verranno tutti. Dovbyk ha fatto allenamento sotto il controllo di dottori e fisioterapisti, credo che domani me lo daranno disponibile per l’ultimo allenamento”.

Il Milan domenica scorsa ha fatto entrare Leao, Fofana e Jovic mentre lei Rensch e Gourna-Douath. L’impressione è che c’è molto da lavorare per arrivare a quei livelli… “Concordo pienamente. Come ho detto ai ragazzi prima della partita, credo che il Milan sia la più forte tecnicamente, con i giocatori più forti, ma non gioca sempre da squadra. Ha grandi fiammate. Noi abbiamo fatto squadra e nel calcio è la cosa più importante. Cercheremo di migliorare, piano piano dobbiamo costruire una buonissima Roma per far sognare i nostri tifosi. Quest’anno all’inizio hanno sofferto molto, poi ci hanno dato supporto e amore, la volontà di arrivare dove non pensavamo all’inizio. E questo dobbiamo continuare a fare”.

A Roma in questi anni hanno funzionato allenatori come Mourinho, De Rossi e lei: allenatori che la piazza voleva e con cui si è creata un’empatia. Sarà così anche per il prossimo? “Non penso a come lo accoglieranno i tifosi. Penso che quando andrà via saranno dispiaciuti, questo spero”.

Se l’è cavata così… “Mi avete fatto i complimenti per la comunicazione, che vi aspettavate? Sono un’anguilla (ride, ndr)”.

Quanto cambierebbe la qualificazione in Champions nei piani? “Solo domande inerenti alla partita. C’era un grandissimo allenatore saggio che diceva ‘non dire gatto se non ce l’hai nel sacco’. Noi abbiamo un gatto a nove code che fugge da tutte le parti, quindi prima pensiamo a chiudere il sacco”.

Spero che quella dell’allenatore annunciato il primo luglio fosse una battuta e non servano altri 40 giorni… “Era una battuta (ride, ndr)”.

