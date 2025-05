DIRETTA Scudetto Serie A, Como-Inter 0-0 e Napoli-Cagliari 0-0: Perrone salva sulla linea | LIVE

Siamo arrivati al traguardo finale della stagione 2024/2025 della Serie A per quanto riguarda la corsa Scudetto: stasera si deciderà tutto

Ci siamo, l’attesa è finita e l’ansia sale per questi primi due anticipi della trentottesima, e ultima, giornata del massimo campionato italiano che decreterà la vincitrice dello Scudetto.

In rigoroso ordine alfabetico, ecco Como-Inter. I nerazzurri dell’allenatore Simone Inzaghi non sono padroni del proprio destino, visto il punto di svantaggio in classifica, devono conquistare la vittoria e sperare in un passo falso del Napoli. I lariani, guidati in panchina da Cesc Fabregas, hanno interrotto la striscia consecutiva di vittorie, pareggiando sul campo del Verona nel turno precedente. Occasione mancata, invece, per gli ospiti che, pareggiando per 2-2 in casa contro la Lazio, non hanno sorpassato i rivali in classifica, fermati dal Parma di Cristian Chivu. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ di Como.

FORMAZIONI UFFICIALI COMO-INTER

COMO (4-2-3-1): Reina; Vojvoda, Van der Brempt, Smolcic, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Nico Paz, Douvikas, Strefezza. All. Fabregas

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Dimarco; Correa, Zalewski; Taremi. All. Farris (Inzaghi squalificato)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 79, Inter 78, Atalanta 74, Juventus 67, Roma 66, Lazio 65, Fiorentina e Bologna 62; Milan 60, Como 49, Torino e Udinese 44; Genoa 40; Cagliari 36; Verona 34, Parma 33; Lecce ed Empoli 31; Venezia 29; Monza 18

L’altra sfida decisiva per la conquista del titolo è quella tra il Napoli e il Cagliari. I padroni di casa si presentano a questo appuntamento con un punto di vantaggio sui meneghini in classifica.

Nel turno precedente, gli azzurri di mister Antonio Conte hanno impattato sul campo del Parma con il risultato di 0-0, ma complice il pareggio dell’Inter hanno mantenuto il vantaggio precedentemente acquisito. In Campania arrivano i sardi di Davide Nicola, già matematicamente salvi dopo la vittoria interna per 3-0 contro la diretta rivale per la salvezza, il Venezia di Eusebio Di Francesco. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-CAGLIARI

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Raspadori, Lukaku. All. Stellini (Conte squalificato)

CAGLIARI (3-5-2): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Makoumbou, Adopo, Deiola, Augello; Viola, Piccoli. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 79, Inter 78, Atalanta 74, Juventus 67, Roma 66, Lazio 65, Fiorentina e Bologna 62; Milan 60, Como 49, Torino e Udinese 44; Genoa 40; Cagliari 36; Verona 34, Parma 33; Lecce ed Empoli 31; Venezia 29; Monza 18