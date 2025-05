“Conte-Juve sì, ma attenzione ad un altro nome”: l’annuncio in diretta è clamoroso

Le ultime notizie sui bianconeri. Da lunedì si inizierà a pensare seriamente al calciomercato: il punto della situazione

Ultima partita prima di archiviare la stagione per la Juventus. Poi sarà tempo di bilanci definitivi un po’ per tutti, anche, ovviamente, per Igor Tudor, che è stato preso con una sola missione, quella di qualificarsi in Champions League: “Io credo che a lui piaccia e convenga fare il Mondiale per Club”, afferma Emanuele Gamba ai microfoni di Juve Zone, programma di Calciomercato.it su YouTube.

“Non credo che comprometterebbe l’interesse di un’eventuale altra squadra. Dopo il Mondiale il tempo per prendere subito un’altra squadra c’è e il Mondiale può essere una vetrina per farsi conoscere anche a livello internazionale, confrontandosi con Guardiola, Luis Enrique e gente di questo livello. Mi sembra che anche lui per primo sta maturando l’idea che non sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione”.

Senza Igor Tudor, a prescindere da come finirà il campionato, la Juventus è pronta ovviamente a ripartire da una nuova guida tecnica. Non è un segreto che nel mondo bianconero, il sogno porta il nome di Antonio Conte: “Io sono convinto che l’unica alternativa a Tudor sia Conte – prosegue il collega de La Repubblica -. Io non sono così sicuro che Conte lascerà Napoli, penso che sarebbe bello che Conte per una volta smentisse sé stesso e desse fiducia alla società per cui lavora.”

“Ormai è quasi un vizio questa cosa di arrivare, fare il botto, alzare di molto il livello della squadra e poi incominciare già a metà stagione a lamentarsi delle cose che non vanno, delle cose che ci vorrebbero, degli obiettivi troppo lontani, a fare paragoni con gli altri, per poi cercare di andare via – prosegue Gamba -. È proprio un ciclo naturale che sarebbe interessante che prima o poi provasse a interromperlo. Perché per una volta Conte non prova a fare una Champions da protagonista?”.

Non solo Conte, il punto sulla panchina della Juventus

Poi Emanuele Gamba è invitato a fare il nome del prossimo allenatore della Juventus, qualora Conte non dovesse liberarsi: “Io pensavo che Maresca sarebbe stato un buon nome per la Juventus, così come reputo da Juventus anche Farioli, ma ho saputo che cercano un allenatore esperto e che ha già vinto”.

“Io ho molta stima di Pioli, che è stato anche un giocatore della Juventus, e che è sottovalutato, ma mi pare di aver capito che la Juve voglia qualcosa di più anche a livello di impatto mediatico. L’allenatore perfetto per la Juventus, a mio avviso, sarebbe Conceicao: se questa estate la Juve avesse preso Conceicao e il Milan Thiago Motta il campionato sarebbe finito diversamente. Conceicao lo reputo un eccellente allenatore che è finito in questo gorgo che è il Milan attuale, dove sarebbero affondati tutti”.