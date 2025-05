“Campionato falsato”: Napoli ed Inter al veleno, cosa succede

Ultima vigilia di campionato piuttosto infuocata tra Napoli ed Inter. “Campionato falsato”: l’avvicinamento alle due partite Scudetto

Silenzi stampa, prese di posizione, dichiarazioni e vere e proprie frecciate. È stata una settimana piuttosto infuocata nell’avvicinamento ai due match Scudetto Napoli-Cagliari e Como-Inter. Questa sera si decide il campionato, con la squadra di Antonio Conte che ha ancora il destino nelle proprie mani.

Tra i temi dibattuti verso la sfida del Maradona c’è stato anche quello relativo alla questione Caprile e Gaetano. I due calciatori di proprietà del Napoli, alla fine, non saranno disponibili. Lo ha annunciato Davide Nicola alla vigilia della partita: “Di certo non ci saranno Gaetano e Caprile, che ha giocato infortunato nella gara contro il Venezia, tra il primo e il secondo tempo. Lo ringrazio per essere rimasto in campo nonostante il problema. Purtroppo è una distrazione di primo o grado alla gamba”.

Sui social sono esplose così accuse e veleni per la doppia assenza in casa rossoblù. Qualche tifoso dell’Inter parla addirittura di “campionato falsato“. Il clima è sempre più infuocato, soprattutto dopo il recente silenzio stampa del club nerazzurro post Inter-Lazio.

Napoli-Cagliari e Como-Inter, veleni sui social: “Campionato falsato”

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it.

Già stato detto come sia singolare che #Caprile è #Gaetano non giochino #napolicagliari

Il vero Made in Italy — Bla (@____Bla__) May 22, 2025

Ti amo campionato perché non sei falsato!!

Complimenti Napoli x lo scudo — Ste (@VerganiStefano) May 22, 2025

#NapoliCagliari per gli interisti sarà una farsa, visto che #Caprile e #Gaetano sono del #Napoli. Poi #GdS esce con “Caprile Gaetano e #Luvumbo out” e sempre loro gridano allo scandalo perché la partita è apparecchiata per la sconfitta del #Cagliari a #Napoli. — Raffaele Autiero (@RaffyAutiero) May 22, 2025

“Campionato falsato” e non solo: ecco tutti i tweet che stanno circolando su X. Fortunatamente, però, tra poche ore si spegneranno le polemiche per il verdetto definitivo del campo.