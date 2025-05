Adesso è ufficiale: salta il Mondiale con l’Inter

È arrivato un annuncio ufficiale che dovrebbe privare Inzaghi di un elemento interessante in vista di questa post season

Simone Inzaghi con la sua Inter è totalmente focalizzato su questo finale di stagione diviso tra la gara di questa sera contro il Como, ed annesso duello scudetto col Napoli, e soprattutto la finalissima di Champions League della prossima settimana.

Poi sarà tempo di pensare solamente al Mondiale per Club e al calciomercato, con la programmazione in vista della prossima annata. Gli impegni serrati della stagione meneghina si susseguono senza sosta, ma Marotta e soci sono al lavoro sul prossimo futuro. Ne è testimonianza anche la strategia relativa a Pio Esposito, centravanti ora allo Spezia ma di proprietà dell’Inter, che si sta giocando la promozione in Serie A con i bianconeri.

L’attaccante ha rinnovato con i nerazzurri fino al 2030, mentre prosegue tranquillamente la sua crescita personale che passerà anche dagli impegni con la Nazionale U21 che disputerà questa estate gli Europei.

Italia U21, arrivano i convocati: c’è anche Pio Esposito

La Nazionale Under 21 si appresta ad andare in Slovacchia per la fase finale del Campionato Europeo con il ct Nunziata che ha convocato 28 calciatori per il raduno di preparazione.

Tra i presenti inevitabilmente anche Pio Esposito, che si aggregherà al gruppo solamente dopo aver esaurito i propri impegni con lo Spezia.

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Crotone), Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Guarino (Carrarese), Michael Kayode (Brentford), Giovanni Leoni (Parma), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Issa Doumbia (Venezia), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Cher Ndour (Fiorentina), Simone Pafundi (Udinese), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari), Cristian Volpato (Sassuolo);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), *Francesco Pio Esposito (Spezia), Sebastiano Esposito (Empoli), Wilfried Gnonto (Leeds United), Luca Koleosho (Burnley).

*si aggregherà al gruppo al termine degli impegni con il club di appartenenza

La presenza di Esposito nella lista porterà inevitabilmente Inzaghi a rinunciare a qualunque tipo di presenza dell’attaccante per il Mondiale per Club che avrà inizio a metà giugno.