WEmbrace Games – Space Edition: tutte le informazioni sull’evento

Scopri tutti i dettagli sulla 13a edizione dell’evento che si svolgerà a Roma con numerosi protagonisti nell’ambito sportivo e non solo

WEmbrace Games promuovono e divulgano l’integrazione tra persone con e senza disabilità. Squadre composte da adulti, bambini, persone con e senza disabilità, si affrontano attraverso emozionanti sfide.

Un appuntamento carico di energia, che celebra l’inclusione, il gioco e la gioia di condividere esperienze tutti insieme, in allegria e senza alcun tipo di barriera. L’evento, arrivato alla sua 13a edizione è in programma giovedì 12 giugno a partire dalle ore 20 allo Stadio dei Marmi di Roma.

WEmbrace Games: i dettagli dell’evento

L’iniziativa, a scopo benefico, è ideata e organizzata dall’Associazione art4sport, fondata nel 2009 dalla campionessa paralimpica di fioretto Beatrice “Bebe” Vio Grandis insieme ai genitori. L’edizione di quest’anno avrà come tema lo spazio, da qui il titolo “Space Games Editon”.

Il motto per questa edizione è quello di spingersi oltre ogni limite, puntando “alle stelle”. Proprio come lo spazio rappresenta l’ultima frontiera dell’esplorazione umana, l’iniziativa incarna la sfida di abbattere ogni muro che ci divide, immaginando un mondo dove inclusione, collaborazione e spirito di squadra siano la vera forza gravitazionale che ci tiene uniti.

Il tema spaziale è un invito a guardare oltre, a sognare in grande, a lanciarsi in sfide come quelle che affronteranno i protagonisti in un viaggio che ricorda idealmente una missione interstellare: impegnativa, emozionante, ma soprattutto da affrontare insieme.

Le otto squadre che prenderanno parte ai WEmbrace Games saranno composte da persone di tutte le età e provenienti da diverse parti d’Italia e del mondo, inclusi sia adulti che bambini, con e senza disabilità, che si sfideranno in tre entusiasmanti prove. Tra i partecipanti ci saranno atleti di fama internazionale e celebrità del mondo dello spettacolo, pronti a mettersi in gioco per sostenere la causa di art4sport.

Lo scopo di queste gare è quello di unire il piacere del gioco a un sano spirito competitivo, unendo la voglia di vincere con la consapevolezza di non prendersi troppo sul serio. I giochi, particolarmente stimolanti, richiederanno soprattutto un forte spirito di squadra e collaborazione per raggiungere il successo.