Salta il rinnovo bianconero, UFFICIALE: due anni di squalifica per Doping

Nuovo caso di doping nel calcio: la notifica del provvedimento a fine aprile con la squalifica che terminerà nel 2027

Negli ultimi anni lo spettro del doping ha fatto capolino sempre con maggiore frequenza nello sport internazionale e allo stesso modo del calcio. In Serie A i casi più recenti sono stati quelli di Paul Pogba e Alejandro Gomez, stangati rispettivamente con 4 e 2 anni. Il centrocampista francese ha poi ricevuto uno sconto, per una pena totale di 18 mesi e da marzo è tornato libero di accasarsi altrove. Non facile per un calciatore che era stato già fermo a lungo per infortunio. A ottobre invece terminerà lo stop dell’argentino, che ha dichiarato poche settimane fa di avere ancora il “piede caldo” e di voler “tornare in Serie A”.

Due carriere che la squalifica per doping potrebbe comunque aver chiuso anzitempo o comunque fortissimamente condizionato alle loro fasi finali. Ben diverso da quanto invece successo in Francia a Ibrahima Niane, che è stato sospeso per due anni dall’Agenzia francese antidoping (AFLD) dopo essere risultato positivo all’ecstasy e a una droga sintetica chiamata MDMA, alla quale sarebbe risultato positivo circa due anni e mezzo fa e che non è stato in grado di giustificare all’organismo.

Come riporta ‘L’Equipe’, questa sanzione è stata decisa durante una riunione dell’AFLD tenutasi il 31 marzo e pertanto vieta a Niane – che di anni ne ha 26 – per due anni, a partire da questa data, “di partecipare, a qualsiasi titolo, a una competizione professionistica”. Ma anche “di svolgere qualsiasi attività, compresi allenamenti, tirocini o esibizioni”.

Niane squalificato per doping: prima il litigio, poi la notifica

Ibrahima Niane, attaccante dell’Angers, poco prima della partita contro il Lille persa 2-0 in casa il 27 aprile scorso, era stato escluso dalla squadra. Più precisamente il 26 aprile, dopo un brutto fallo commesso in allenamento il giorno prima sul compagno di squadra Florent Hanin, durante il quale aveva avuto un’accesa discussione con l’allenatore bianconero Alexandre Dujeux. Niane non è stato inserito nei convocati in quell’occasione, e così è stato pure nelle ultime quattro giornate della Ligue 1.

L’Angers, infatti, è stato informato di questa sanzione alla fine di aprile, così come il giocatore, e si è detto sorpreso che questo caso avesse coinvolto proprio Niane, 26 anni compiuti a marzo e con 28 presenze stagionali all’attivo con 3 gol. L’attaccante, che ha giocato anche per il Metz (149 partite, 34 gol), ha il contratto in scadenza a fine giugno e chiaramente non ci sarà nessun rinnovo. Il calciatore senegalese non ha ricevuto proposte di prolungamento in tal senso. Sul tema è stato contattato anche il suo agente, che però è rimasto irreperibile.