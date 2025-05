Roma, Totti annuncia l’allenatore: “Lo hanno preso”

Le dichiarazioni dell’ex giocatore ai microfoni di Calciomercato.it. Ecco le parole al Wordl Legends Padel Tour

C’è anche Francesco Totti tra gli ospiti del World Legends Padel Tour. L’ex giocatore della Roma e della Nazionale italiana è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti, tra i quali quelli di Calciomercato.it.

Impossibile non affrontare subito il tema allenatore, che tanto tiene sulle spine il popolo giallorosso. Una decisione da parte dei Friedkin non è ancora arrivata, ma nelle ultime ore si è parlato di Mauri Sarri e Gian Piero Gasperini: “Sono più di due/tre mesi che si parla sempre degli stessi nomi. Aspettiamo la società e poi valuteremo”. Ma l’attuale tecnico dell’Atalanta non appare gradito ai tifosi della Roma: “Non posso giudicare e dire niente. Sicuramente l’allenatore lo hanno già preso, ma non so quale sarà ”.

A Francesco Totti viene così chiesto di tracciare il profilo che servirebbe alla Roma: “Dipende dalle prospettive che ha la proprietà . Se vuoi vincere devi pensare a un grande, se vuoi tornare in Europa puoi prendere un buon allenatore. Ho le mie idee ma non le dico perché non faccio parte della Roma. Allegri? È un top allenatore e per vincere servono i top sia in panchina che in campo. Penso che l’allenatore lo abbiano deciso, entro una settimana lo diranno”.

Totti: “Ranieri ha fatto grande la Roma. Mourinho lo riprenderesti? Non dipende da me”

Il focus dell’intervista continua ad essere l’allenatore, così Francesco Totti è invitato a parlare di Claudio Ranieri e Jose Mourinho:

“Ranieri ha fatto grande la Roma – prosegue l’ex calciatore dei giallorossi -, è stata fin qui una rincorsa stratosferica e un cammino da Scudetto. Nessuno pensava potesse fare così bene, va ringraziato e ci ha messo la faccia. Il portoghese lo riprenderesti? Non dipende da me. Ho sempre detto che è un grande allenatore, ma se sta in vacanza a Roma non significa che si trovi nei pressi di Trigoria“.

Le ultime battute sono dedicate a questo finale di stagione: “Credi alla Champions? Una possibilità c’è – prosegue ancora Torri -, ma non dipende da noi purtroppo, ma dalla Juventus. C’è una partita complicata, è difficile andare in Champions League”.  Per concludere arrivano i pronostici dell’ex Roma su Scudetto e Champions League: “Il campionato lo vince il Napoli. Per la coppa spero l’Inter”