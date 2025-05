Rinnovo Inzaghi, mossa dell’Inter: nel mirino il suo pupillo

In casa Inter tiene ancora banco la questione relativa al rinnovo di Simone Inzaghi, dal momento che non è per niente scontato. In tal senso, arriva la mossa da parte dei dirigenti, dal momento che finisce nel mirino dei nerazzurri il suo pupillo.

Per i nerazzurri il finale di questa stagione è una autentica altalena di emozioni. Si è passata dall’emozione e dalla delusione per le due sconfitte contro la Roma ed il Bologna ancor prima all’esaltazione per il trionfo contro il Barcellona. Proprio perché arrivato in un periodo di grande euforia, però, ha fatto ancor più male il pareggio in extremis contro la Lazio, con l’eterno Pedro che ha fatto gelare il sangue nelle vene ai tifosi ma anche ai calciatori dell’Inter. Che ora a Como devono vincere e sperare in un passo falso del Napoli.

Un altro aspetto da tenere attentamente in considerazione riguarda il futuro di Simone Inzaghi ed il suo rinnovo. Non è, infatti, assolutamente scontata la sua permanenza sulla panchina dell’Inter. A fine stagione, archiviata la gara di domani e la finale di UEFA Champions League, ci sarà da pensare al prolungamento contrattuale. Nell’incontro si parlerà anche di obiettivi, sia futuri che legati al calciomercato. E per mandargli un segnale di fiducia l’Inter potrebbe seriamente tornare alla carica per un suo vecchio pallino.

Rinnovo Inzaghi, l’Inter torna su un vecchio obiettivo: le ultime

Secondo quanto riferito da Inter Live, infatti, i nerazzurri stanno preparando un nuovo assalto per Albert Gudmundsson. Il numero 10 della Fiorentina di proprietà del Genoa non dovrebbe essere riscattato dalla Viola, dal momento che in questa stagione ha fatto i conti con troppi problemi. Soprattutto di natura fisica. Proprio in ragione di questo, i nerazzurri vogliono sfruttare il fatto che difficilmente l’islandese potrebbe far ritorno al Grifone, soprattutto perché ambisce ad altre piazze.

A quanto pare, infatti, Marotta vorrebbe inserire nella rosa dell’Inter del futuro il nome di Gudmundsson, indicato la scorsa estate come rinforzo per il suo reparto avanzato. Si tratta, infatti, di un calciatore che porterebbe all’attacco di Simone Inzaghi delle caratteristiche diverse rispetto a quelle che hanno Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi. Insomma, sarebbe una mossa importante per spinger verso il rinnovo Inzaghi.

A quanto pare, però, la dirigenza dell’Inter pare intenzionata a puntare su Gudmundsson, ma senza spingersi oltre i 15 milioni di euro. Si tratta di una opzione da non sottovalutare per il futuro dell’Inter, dal momento che darebbe nuove soluzioni all’attacco di questa squadra, visto che potrebbe giocare anche alle spalle di due attaccanti.