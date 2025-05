Milan, nuovo colpo in avanti: il Barça lo scarica, Tare ne approfitta

Il Milan sta lavorando al suo futuro ed in tal senso emerge un nuovo profilo per il reparto avanzato davvero molto interessante. Il Barcellona ha deciso di scaricare questo profilo ed Igli Tare, nuovo ds, ne può approfittare.

Il futuro del Milan, giorno dopo giorno, si sta andando gradualmente a delineare. Dopo una lunga ricerca fatta di tanti alti e bassi, cambiamenti di traiettoria e ripensamenti, il club sembra aver deciso di puntare in maniera definitiva su Igli Tare. Lunedì dovrebbe andare di scena, in tal senso, l’incontro decisivo e definitivo per sistemare gli ultimi dettagli, ma la strada sembra ora spianata. Adesso, però, quando siamo giunti a pochi giorni dal termine di questa stagione, non c’è più tempo da perdere. Per la scelta del tecnico ma non solo.

Con Tare come direttore sportivo dei rossoneri torna in auge anche la questione allenatore, per la quale ci sono i soliti nomi. Da Massimiliano Allegri fino a Roberto De Zerbi, senza dimenticare Maurizio Sarri. Ma attenzione anche al mercato in entrata. Sono tanti i nodi da sciogliere, a partire dal futuro di pedine come Rafa Leao che non è sicuramente certo della sua permanenza. In tal senso, pare che il Milan si stia muovendo seriamente per un nuovo attaccante del Barcellona. I catalani lo hanno scaricato ed ora Tare ne può seriamente approfittare.

Milan, occhio all’occasione dal Barcellona: il club ha deciso

E’ noto a tutti che il Barcellona vive una situazione in termini finanziari ed economici davvero molto delicata. Per questo ci sono alcuni profili, anche importanti, che il club ha deciso di scaricare o comunque di mettere sul mercato. Da questo punto di vista, risale a diverse settimane fa l’interessamento forte del Milan per Ferran Torres, talento cristallino del calcio spagnolo e quest’anno decisivo come non mai. Ed in tal senso arrivano direttamente dalla Spagna degli importanti aggiornamenti.

A quanto pare, infatti, il Barcellona ha fissato il prezzo per la sua cessione nonostante l’ottima stagione di cui si è reso protagonista. A riferire la notizia è il portale Fichajes.net, che spiega come i catalani valutino Ferran Torres 50 milioni di euro. L’obiettivo è quello di massimizzare le entrate sfruttando la sua eccellente stagione. Il Milan, senza le coppe europee, fa fatica ad arrivare a questa cifra, ma tutto potrebbe cambiare con una cessione di Rafa Leao.

Sul portoghese, inoltre, c’è da tempo proprio il Barcellona e quindi Igli Tare potrebbe approfittare di questa situazione per provare ad imbastire la trattativa magari con uno scambio. Portandosi a casa non solo il sostituto di Leao, ma anche un conguaglio economico.