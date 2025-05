Inter, colpo Beukema: l’annuncio sul futuro

Le dichiarazioni del calciatore lasciano davvero pochi dubbi: ora il club nerazzurro è più lontano. La sua volontà è chiara

Ancora due partite prima di chiudere la stagione. Una stagione lunga e dispendiosa per l’Inter di Simone Inzaghi, che in estate dovrà muoversi per rafforzare l’organico. I nerazzurri, al momento, ovviamente, stanno pensando alla sfida contro il Como, con la quale si scriverà la parola fine sul campionato. Poi le attenzioni si sposteranno alla finale di Champions League, prima che Beppe Marotta inizierà a concentrarsi seriamente sul calciomercato.

Non è un segreto che l’Inter sia alla ricerca di un nuovo attaccante che possa affiancare Lautaro Martinez e Marcus Thuram e i nomi in cima alla lista dei desideri sono quelli di Santi Castro del Bologna, che viene valutato sui 35 milioni di euro, e di Jonathan David. Il centravanti del Canada lascerà il Lille a parametro zero, ma la concorrenza è davvero agguerrita.

Poi servirà certamente un centrale di difesa, che possa abbassare la media età di un reparto che basa le proprie certezze su due calciatori, come Acerbi e de Vrij, non proprio giovanissimi. Ecco perché sul taccuino di Beppe Marotta ci sono diversi difensori.

Inter, senti Beukema: ecco le sue parole

Uno dei centrali che più piace all’Inter è sicuramente Sam Beukema. Il calciatore si è reso protagonista di una grande stagione con la maglia del Bologna:

“Arrivare in finale a Roma era già una cosa bella, però ovviamente una volta che ci si arriva si vuole vincere – afferma il calciatore ai microfoni di Sky Sport -. Abbiamo fatto la storia, si sente ancora l’emozione quando si cammina in città. Abbiamo vinto perché abbiamo un gruppo molto unito, siamo molto stretti e questa è la nostra forza”.

Beukema è ovviamente orgoglioso e felice di quanto fatto con la maglia del Bologna. Maglia che sembra intenzionato a continuare a vestire anche la prossima stagione: “Oggi ho altri due anni di contratto col Bologna. Mi piace molto giocare qui, voglio pensare solamente a questa squadra e a finire bene la stagione. Bologna è come una seconda casa per me. Sono davvero molto contento che i tifosi siano affettuosi verso di me”.

Parole che allontanano una sua partenza. Il pensiero di Beukema è al Bologna, magari ancora con Vincenzo Italiano alla guida: “Con lui sono migliorato molto, spero rimanga perché è molto bravo, e alla fine penso che rimarrà“.