Hanno scelto Conte, addio Serie A e Juve beffata

Le ultime sul futuro del tecnico italiano. La scelta è fatta: è stato ritenuto il mister perfetto per rilanciare il club inglese in difficoltà da anni

Sarà una primavera davvero calda per quanto riguarda il calciomercato degli allenatori. Sono, infatti, diversi i tecnici pronti a cambiare panchina e ben presto inizierà il valzer, che coinvolgerà diverse squadre. La Roma è il club che è uscito allo scoperto da tempo, ma i tifosi sono ancora in attesa della decisione dei Friedkin.

Anche Juventus e Milan, però, sono pronte a cambiare guida: Sergio Conceicao è certamente al capolinea, ma anche Igor Tudor ha poche speranze. Non è un segreto, d’altronde, che i bianconeri sperano di riuscire a chiudere per Antonio Conte. Così anche il Napoli avrebbe bisogno di un nuovo allenatore. E chissà che dopo il 31 maggio Inzaghi e l’Inter non decidano di dirsi addio. E’ davvero difficile che accada, ma non impossibile.

Anche all’estero, però, ci sono squadre che potrebbe cambiare allenatore nelle prossime settimane. Il fallimento del Manchester United, che ha perso anche l’Europa League, contro il Tottenham, d’altronde è sotto gli occhi di tutti: una separazione tra i Red Devils e Ruben Amorim non si può, dunque, certo escludere.

Se dovesse davvero succedere, gli inglesi sarebbero, ovviamente, chiamati a trovare un tecnico all’altezza della situazione. Il Manchester United sarebbe una sfida difficile per chiunque, ma una guida italiana potrebbe rappresentare un’ottima soluzione.

Il Manchester United parla italiano: Conte la prima scelta

Così, la redazione di Calciomercato.it, attraverso il proprio profilo X, ha chiesto ai suoi utenti quale tecnico italiano farebbe meglio alla guida dei Red Devils.

A vincere è stato Antonio Conte. Il pugliese è tornato ad essere il mister più desiderato dagli italiani. L’impresa che sta per compiere alla guida del Napoli, d’altronde, è davvero importante. Per l’allenatore, seguito dalla Juventus, hanno votato il 37,8%.

Conte ha dunque preceduto Roberto De Zerbi, con il 24,3%. Anche l’ex Sassuolo ha vissuto un’esperienza positiva, riportando in Champions League il Marsiglia. Oggi in molti sperano possa andare al Milan, ma la sua avventura al Brighton potrebbe renderlo appetibile per i Red Devils.

In un’ultima posizione troviamo Simone Inzaghi. Il tecnico, finale di Champions League, che si sta giocando lo Scudetto all’ultima giornata, è ormai apprezzato anche all’estero. Per l’ex Lazio hanno votato il 16,2%. E’ evidente che un eventuale approdo di uno dei quattro mister al Manchester United, potrebbe cambiare le strategie di altre squadre italiane.