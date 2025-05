Como-Inter, ‘emergenza’ Inzaghi: altri due big saltano l’ultima di campionato

Altri due big nerazzurri non saranno della partita: saltano Como-Inter ad una settimana dalla finale di Champions League

L’attesa è finita. Mancano gli ultimi 90 minuti per incoronare la nuova squadra campione d’Italia per la Serie A 2024-2025. Il Napoli di Conte ha il destino nelle proprie mani, mentre l’Inter deve vincere sul campo del Como e sperare.

Nel derby lombardo, però, Fabregas non farà sconti. Il Como è una delle squadre più in forma degli ultimi mesi e sogna lo sgambetto: “Noi dobbiamo avere la capacità di capire che giocare sempre al massimo è un piacere, è una felicità. Non si deve parlare solo di lottare, di soffrire. – ha dichiarato il tecnico spagnolo alla vigilia – Io non vedo il calcio così, non si può mollare. perché si è già raggiunto un obiettivo, non ha senso per me entrare in campo con la maglia della mia squadra e non dare il cento per cento”.

“Stiamo parlando della squadra che io considero la più forte d’Italia e una delle più forti d’Europa, non scherziamo. Sinceramente abbiamo fatto di più di quello che io mi aspettavo. E tutto questo è avvenuto soprattutto grazie ai ragazzi, grazie alla squadra. Per questo oggi sono ancora più convinto che sia importante portare qui con noi gente che abbia fame, che quando arrivi qui sappia di sposare un progetto, una famiglia, con la capacità di adattarsi al gruppo, alle necessità del Como”. L’Inter, dunque, è avvisata. Al Sinigaglia mancheranno diversi big nerazzurri, non solo per scelta tecnica.

Como-Inter, out anche Pavard e Zielinski per l’ultima partita in Serie A

Stando alle ultime di formazione, la coppia d’attacco dell’Inter dovrebbe essere composta da Arnautovic e Correa. Lautaro è recuperato e convocato, ma dovrebbe partire dalla panchina così come Thuram ad una settimana dal PSG.

Non saranno invece della partita Pavard e Zielinski: entrambi non sono stati convocati per la trasferta di Como. Da lunedì torneranno a lavorare in gruppo per il pieno recupero in vista della finalissima di Champions League. Domani, invece, saranno aggregati alla Prima Squadra i Primavera Topalovic e Alexiou e Re Cecconi.