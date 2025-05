UFFICIALE, Milan escluso: che assist per l’Inter

Niente da fare per il club rossonero, scatta l’assist per i grandi rivali: la situazione ormai è ben definita

Una stagione disastrosa sotto tutti i punti di vista. L’unica nota positiva di casa Milan è la vittoria della Supercoppa Italiana dello scorso gennaio, per il resto è tutto da dimenticare.

Il Milan, a 90 minuti dalla fine del campionato, è al momento al nono posto e, se così finisse la Serie A, sarebbe costretto addirittura a giocare le fasi eliminatorie della Coppa Italia nella prossima stagione. Ma non solo la prima squadra: anche il progetto Milan Futuro è completamente naufragato. Una stagione che si è rivelata complicata sin dall’inizio: partita male e terminata peggio, con la retrocessione dopo la sconfitta ai playoff in casa della Spal.

Una retrocessione che porta dunque la seconda squadra rossonera in Serie D, anche se in casa Milan si spera in un possibile ripescaggio. E in ottica seconde squadre, l’Inter è pronta a fare la sua mossa.

Serie C, ripescaggio Milan complicato: l’Inter ha un vantaggio

Tante sono le incognite legate alla situazione finanziaria di diverse squadre e non è detto che tutte possano potersi tesserare nel campionato di Serie C.

Per l’ammissione di una seconda squadra o eventuale ripescaggio, si passa comunque dalle norme che regolano l’integrazione degli organici della terza serie calcistica italiana. Come riferiva la Figc lo scorso febbraio, per l’eventuale integrazione dell’organico del Campionato di Serie C 2025/2026, si procederà con il seguente ordine: una seconda squadra di Serie A, una società che abbia disputato il campionato di Serie D, una società retrocessa dalla Serie C.

In base alla procedura che può coinvolgere le seconde squadre, l’ordine stabilito dai criteri fa sì che l’Inter si trovi al primo posto per l’integrazione dell’organico del campionato di Serie C, come riferisce ‘Calcio e Finanza’. Anche all’interno delle stesse Under 23, sono previsti criteri che determinano chi abbia la precedenza a presentare la domanda di iscrizione. Ci sono criteri che hanno un peso ponderato: giovani calciatori convocati nelle Nazionali Italiane, posizione nell’ultimo campionato e numero medio degli spettatori.

Per questi criteri l’Inter si trova davanti al Milan e ha dunque la precedenza per l’iscrizione della propria Under 23 qualora una domanda di iscrizione al campionato venga respinta. In caso di più posti vacanti, dopo l’Inter toccherebbe a una società tra quelle che hanno disputato il campionato di Serie D e in terzo luogo una società retrocessa dalla Serie C 2024/25. Il Milan sarebbe di fatto in quarta posizione per richiedere un ripescaggio. Per evitare la retrocessione tra i Dilettanti e disputare nuovamente la Serie C nella prossima stagione, al club rossonero servirebbe quindi che fossero respinte almeno quattro domande di iscrizione al campionato 2025/26.