Si opera dopo il Mondiale per Club: stop di tre mesi

Operazione dopo il Mondiale per Club già decisa e stop di almeno tre mesi: salterà anche l’inizio della prossima stagione. Tutti i dettagli

Non ci sarà sosta in questa stagione per le squadre impegnate anche al Mondiale per Club. Al termine dei campionati nazionali e delle coppe, infatti, le 36 formazioni qualificate voleranno negli Stati Uniti per la rinnovata competizione FIFA. A rappresentare l’Italia saranno Inter e Juventus.

Per la Spagna, invece, ci saranno Real ed Atletico Madrid con il Barcellona che figura tra le grandi escluse del torneo. Dopo la Supercoppa europea vinta contro l’Atalanta ad inizio stagione, i Blancos sono rimasti a secco di trofei. Il grande obiettivo stagionale, dunque, è diventato il Mondiale per Club come dichiarato da Jude Bellingham: “È un’opportunità per vincere un altro titolo. Essere i primi a conquistarla, e noi la prendiamo molto sul serio. È un evento storico e, come ho detto, in questo club ormai c’è poco che non sia stato già raggiunto. Perciò è fantastico avere una nuova chance”.

Proprio la stella inglese sta facendo parlare di sé in queste ore. Il centrocampista classe 2003, infatti, è sempre alle prese con i problemi alla spalla che lo stanno tormentando ormai da diverso tempo. Dalla Spagna arrivano conferme sulla possibile operazione dell’ex Borussia Dortmund.

Real Madrid, Bellingham si opera dopo il Mondiale per Club: i tempi di recupero

Secondo quanto riportato da ‘El Chiringuito TV’, Bellingham e lo staff medico del Real Madrid avrebbero preso una decisione definitiva per risolvere i problemi alla spalla. Sarebbe stato concordato un intervento chirurgico dopo il Mondiale per Club, torneo che inizierà il prossimo 15 giugno e che, nella migliore delle ipotesi per le finaliste, terminerà il 13 luglio.

I tempi di recupero sono stati stimati in circa tre mesi. Il ritorno in campo di Bellingham e la piena ripresa dell’attività sportiva sarebbero così previsti per l’inizio della stagione autunnale. L’inglese, dunque, dovrebbe saltare anche l’inizio della prossima stagione per rientrare al meglio in vista del 2026.