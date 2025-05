Serie A, gli arbitri dell’ultima giornata: La Penna e Massa per i match scudetto

Si parte venerdì con Napoli e Inter che affrontano rispettivamente Cagliari e Como. Domenica in campo per la Champions e la salvezza

Sono stati designati gli arbitri della 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A. Si parte con i due anticipi di venerdì che decideranno lo scudetto: il Napoli ospita il Cagliari, gara affidata a La Penna; mentre l’Inter fa visita al Como in una sfida che sarà diretta da Massa.

Domenica si scende in campo per la corsa al quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League e per decidere chi retrocederà insieme al Monza. Spiccano i match tra Venezia e Juventus, per il quale il designatore Rocchi ha selezionato Colombo, e quello lo scontro diretto tra Empoli e Verona che è stato affidato a Doveri. Ecco tutti gli accoppiamenti:

COMO – INTER Venerdì 23/05 h.20.45

MASSA

PERROTTI – ROSSI L.

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PEZZUTO

NAPOLI – CAGLIARI Venerdì 23/05 h.20.45

LA PENNA

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: MARCHETTI

VAR: PATERNA

AVAR: ABISSO

BOLOGNA – GENOA Sabato 24/05 h.18.00

MONALDI

MONDIN – BELSANTI

IV: MASSIMI

VAR: PEZZUTO

AVAR: GARIGLIO

MILAN – MONZA Sabato 24/05 h.20.45

RUTELLA

PRENNA – ARACE

IV: SANTORO

VAR: GHERSINI

AVAR: GUIDA

ATALANTA – PARMA h. 20.45

MARINELLI

BRESMES – VOTTA

IV: PRONTERA

VAR: GARIGLIO

AVAR: SOZZA

EMPOLI – VERONA h. 20.45

DOVERI

ALASSIO – BACCINI

IV: FELICIANI

VAR: MARINI

AVAR: GHERSINI

LAZIO – LECCE h. 20.45

FABBRI

CARBONE – PERETTI

IV: AYROLDI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: PICCININI

TORINO – ROMA h. 20.45

DI BELLO

CECCONI – BHARI

IV: COSSO

VAR: CHIFFI

AVAR: PATERNA

UDINESE – FIORENTINA h. 20.45

MARCENARO

TOLFO – POLITI

IV: GIUA

VAR: ABISSO

AVAR: MAZZOLENI

VENEZIA – JUVENTUS h. 20.45

COLOMBO

COSTANZO – PASSERI

IV: FOURNEAU

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA