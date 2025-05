Milan, riscatto complicato: due gli ostacoli

In casa rossonera l’operazione si fa più difficile per due ragioni: la situazione

Il rivoluzionario mercato di gennaio in casa Milan non ha portato agli esiti sperati. I rossoneri non sono riusciti a risalire la china in classifica, anzi non sono neppure riusciti a qualificarsi per le competizioni europee.

Nel corso del mercato di gennaio, il Milan ha provveduto a diversi acquisti e altrettante cessioni, tra cui anche quella di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, che nel corso della prima parte di stagione ha avuto diversi problemi fisici, è stato ceduto in prestito all’Olympique Marsiglia. Il club transalpino detiene un diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro più 2 di bonus, ma l’operazione rischia di complicarsi.

Non tanto per le caratteristiche tecniche del giocatore, stimato e apprezzato nell’ambiente marsigliese, quanto per altri fattori. Secondo quanto riferisce ‘L’Equipe’, l’aspetto fisico è fattore di dubbi. Nelle ultime 12 partite di Ligue 1 il centrocampista non ha giocato molto, solo 650 minuti. Inoltre il principale ostacolo sembra essere rappresentato dall’ingaggio. Uno stipendio troppo alto quello percepito dall’algerino, soprattutto per un calciatore che non sarebbe un titolare fisso, non tanto per le caratteristiche tecniche appunto, quanto per i troppi disguidi fisici che si sono susseguiti nelle ultime settimane. Resterà quindi da capire se il club transalpino sarà intenzionato a versare la cifra pattuita nelle casse del Milan oppure se Bennacer tornerà in rossonero, forse anche solo temporaneamente. A quel punto anche il nuovo tecnico potrebbe far valere il proprio peso e la propria opinione.