Inter-Barcellona, destini incrociati: nuovo Mkhitaryan dai catalani

Inter-Barcellona, dopo la fantastica sfida in Champions League questi due club tornano ad intrecciare le spade, stavolta sul mercato: i nerazzurri possono pescare tra i catalani il nuovo Mkhitaryan. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il testa a testa valevole per le semifinali di UEFA Champions League tra i nerazzurri ed i catalani è stato uno dei punti più alti dell’edizione in corso. Raramente, infatti, si sono visti tanti gol, anche nel torneo in cui sono coinvolte tutte le squadre più forti al mondo. Alla fine ha avuto la meglio la squadra di Simone Inzaghi, al termine di 180 minuti che hanno dato una nuova consapevolezza all’Inter. Attenzione, però, agli intrecci mai banali che regala in sede di calciomercato l’estate. Proprio perché queste due compagini potrebbero tornare ad intrecciare le spade.

Stavolta, però, la sfida non sarà sul campo, quanto più che altro in uffici, tra chiamate e trattative molto lunghe. L’Inter, infatti, potrebbe pescare proprio in casa Barcellona per il nuovo Mkhitaryan, dal momento che l’armeno non è propriamente un giovane calciatore, per usare un eufemismo. In tal senso, si tratta di un nome nuovo ma che può essere davvero perfetto per quelle che sono le esigenze di Simone Inzaghi. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista, dal momento che non sono di poco conto, come si suole dire in questi casi.

Inter, occhi in casa Barcellona per il nuovo rinforzo: le ultime

In mezzo al campo sono super performanti, ovviamente, Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan, ma alle loro spalle offrono poche garanzie i vari Asllani e Zielinski, con Frattesi che vuole andar via per giocare con più continuità. Stando a quanto raccontato da Mundo Deportivo, però, l’Inter ha messo gli occhi in casa Barcellona per il nuovo rinforzo a centrocampo. A quanto pare, infatti, i nerazzurri vogliono puntare con decisione in estate su Fermin Lopez, uno dei prodotti più interessanti del settore giovanile del Barça dell’ultimo periodo di tempo.

Si tratta di un calciatore che ha un potenziale enorme e che ha delle capacità di lettura e dei tempi di inserimento davvero rari. A quanto pare i nerazzurri avrebbero già fatto anche un sondaggio esplorativo, propedeutico poi ad affondare il colpo quando i tempi saranno maturi. Per Fermin Lopez, in questa annata, in Liga, sono arrivate 27 partite condite da 6 gol e 4 assist. Nonostante, però, raramente sia partito dal primo minuto.

Per questo motivo l’Inter ci può credere, con lo spagnolo che può essere l’erede di Mkhitaryan, forte dei soli 22 anni. Sarebbe l’occasione ideale per lui per rilanciarsi nel grande calcio trovando spazio in una grande del calcio internazionale come l’Inter.