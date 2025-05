DIRETTA Finale Europa League, Tottenham-Manchester United: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sul derby inglese tra Spurs e Red Devils

Dopo due anni consecutivi con una squadra italiana in finale, questa edizione dell’Europa League si conclude con un avvincente derby inglese tra Tottenham e Manchester United. Protagoniste di una stagione a dir poco disastrosa in Premier, le due squadre britanniche proveranno a riscattare l’annata conquistando l’ambito trofeo, vinto dall’Atalanta lo scorso anno.

Chiamato a novembre per sostituire Erik ten Hag, Ruben Amorim non è riuscito a invertire la rotta in campionato, ma ha condotto il vascello fino alla finale di questa sera a Bilbao. In caso di sconfitta, c’è chi parla addirittura di un esonero dopo appena sei mesi in carica.

Chi sembra avere il destino segnato a prescindere dal risultato di stasera è Ange Postecoglou e non è escluso che sia proprio il tecnico greco – australiano a dimettersi, anche in caso di successo. L’ex Celtic Glasgow ha sempre vinto un trofeo al suo secondo anno in un club e dalla sua ha anche le statistiche. Nei tre scontri diretti andati in scena in questa stagione, gli Spurs hanno collezionato tre vittorie (due in Premier e una in Coppa).

Negli ultimi sei precedenti, si registrano 4 vittorie dei londinesi e due pareggi, mentre l’ultimo successo dei ‘Red Devils’ è datato 19 ottobre 2022 (2-0). Calciomercato.it seguirà la partita del San Mames in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI finale Tottenham-Manchester United

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma, Bentancur; Richarlison, Solanke, Johnson. All. Postecoglou

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Mazraoui, Diallo, Casemiro, Dorgu; Fernandes, Mount; Hojlund. All. Amorim

ARBITRO: Il direttore di gara sarà il tedesco Felix Zwayer. Sono quattro i precedenti con il Manchester United (2 vittorie e 2 pareggi) e due quelli con il Tottenham (1 pareggio e 1 sconfitta).