Addio Milan e niente Roma: doppietta bianconera

Il club bianconero punta dritto a rinnovare l’attacco. Coinvolte anche Roma e Milan: obiettivo doppio

Dal campionato al calciomercato: Roma e Milan incrociano nuovamente il proprio destino prima in Serie A e poi in vista della prossima finestra di trasferimenti estiva.

Negli ultimi tempi non sono mancati gli affari tra rossoneri e giallorossi, con particolare riferimento ai vari Saelemaekers e Tammy Abraham. Quest’ultimo è in prestito al Diavolo che però pare proprio aver deciso di non riscattarlo. Si va verso un nuovo cambio di maglia per il centravanti inglese a cui non sono bastati i dieci gol messi a referto tra tutte le competizioni col Milan.

10 reti e ben 7 assist per l’ex giallorosso che tra Fonseca e Conceiçao ha messo a referto anche 45 presenze per un totale di oltre 1700 minuti. Cifre interessanti che però non strapperanno il riscatto al Milan, che andrà quindi in altre direzioni.

Nel prossimo futuro di Abraham ci sarà quindi un momentaneo ritorno alla Roma in attesa di trovare la destinazione giusta, che in questo caso potrebbe essere a tinte bianconere.

Calciomercato Roma, da Abraham a Beto: doppio obiettivo del Besiktas

Nello specifico stando a quanto evidenziato da ‘duhuliye.com’, il Besiktas sarebbe interessato proprio al cartellino di Tammy Abraham per potenziare l’attacco in vista della prossima stagione.

I bianconeri hanno nel mirino sia il britannico di proprietà della Roma che Beto, che gioca attualmente nell’Everton, squadra della Premier League che ha vissuto un’annata senza infamia e senza lode. Il portoghese ex Udinese peraltro in passato è stato anche un obiettivo dello stesso club giallorosso, e dunque il Besiktas potrebbe andare a creare un autentico intreccio di mercato.

Secondo la stessa fonte la dirigenza della società turca avrebbe avviato le trattative con i rispettivi club per acquistare entrambi i giocatori e starebbe cercando di ridurre i costi di trasferimento. Il fatto che Abraham sia aperto a lasciare la Roma e Beto a lasciare l’Everton stuzzica quindi il Besiktas, pronto a piazzare un doppio affare che segnerebbe la ripartenza in vista della prossima annata.