Nuovo allenatore dalla Premier: offerta biennale della Roma

Le ultime sulla panchina giallorossa. Ecco la scelta del club: per il nuovo mister un contratto biennale. Il punto della situazione

Pochi giorni e la stagione andrĂ definitivamente in archivio. Poi spazio al calciomercato e soprattutto ai nuovi allenatori. Sono diverse, infatti, le squadre che sono pronte ad affidare la propria panchina ad un tecnico diverso da quello attuale.

Lo farĂ il Milan, che saluterĂ Sergio Conceicao per provare a rinascere, ma anche la Juventus difficilmente si affiderĂ ancora ad Igor Tudor. Poi c’è chi ha ufficialmente annunciato che in estate ci sarĂ un nuovo mister ed è chiaramente la Roma, che dirĂ addio a Claudio Ranieri. Sulla guida futura, però, ci sarĂ la firma anche dell’esperto allenatore italiano.

In questi giorni sono stati così davvero tantissimi i tecnici accostati al club capitolino e i tifosi ormai da settimane sono in attesa della scelta dei Friedkin. La piazza giallorossa sogna, anche perché la proprietà ha dimostrato di essere capace di mettere a segno colpi impensabili.

In passato si è così fatto il nome di Carlo Ancelotti, che guiderà però il Brasile, poi è stata la volta di Klopp. Non mancano ovviamente i profili italiani, come quello di Massimiliano Allegri: il nome del livornese viene ormai fatto da anni per la Roma, ma anche per il Milan ed eventualmente per il Napoli. Tra i tifosi giallorossi, inoltre, si spera che non sia Gian Piero Gasperini a sedere sulla panchina della Roma.

Roma, nome nuovo per la panchina: dalla Premier League alla Serie A

Ma l’elenco dei tecnici accostati al club giallorosso è davvero lungo e l’ultimo nome è quello di Nuno Espirito Santo. Secondo quanto riportato da Relevo, la Roma avrebbe contatto ieri il tecnico portoghese per offrirgli un contratto biennale.

Il tecnico portoghese è protagonista di un’ottima stagione alla guida nel Nottingham Forest. Il club storico inglese ha accarezzato il sogno di giocare in Champions League. Un sogno oggi ancora possibile, ma servirà l’ultima giornata per capire dove si piazzerà : il Nottingham, infatti, ha 65 punti ed è ad una sola lunghezza dal terzo posto occupato dal Newcastle, ma tra le due squadre ci sono Chelsea (66), Aston Villa (66) e Manchester City (65) con una partita in meno. In passato Espirito Santo ha allenato anche Al-Ittihad, Tottenham, Wolves, Porto, Valencia e Rio Ave.