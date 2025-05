Marotta piazza il grande colpo Inter: scelto il regalo ‘Champions’

Ecco il colpo che rafforza la squadra dei nerazzurri: un colpo che fa sognare tutti i tifosi. Il punto della situazione

Anche per l’Inter la stagione volgerà presto al termine. Ormai mancano solo due partite per scrivere la parola fine su un’annata ricca di emozioni per i nerazzurri.

Venerdì Lautaro Martinez e compagni conosceranno il loro destino in Serie A. C’è ancora una piccola speranza di confermarsi campioni d’Italia, ma la palla è nelle mani del Napoli di Antonio Conte, al quale basterà vincere contro il Cagliari per scucire lo Scudetto dal petto dell’Inter.

Poi le attenzioni si sposteranno al 31 maggio, quando i nerazzurri sfideranno il Psg per la finale di Champions League. Chiaramente una volta giocato l’ultimo atto della stagione sarà tempo di tirare le somme, per capire cosa servirà per rendere l’Inter ancora più forte.

Di certo il club non ha dubbi sull’allenatore: i nerazzurri, dunque, hanno intenzione di proseguire con Simone Inzaghi, che ha bisogno di una squadra più giovane, ma allo stesso tempo con più esperienza. Beppe Marotta e il suo team dovranno seguire le linee guida dettate da Oaktree, che ha messo una croce sopra sui parametri zero che hanno superato i 30 anni.

Sarà impossibile, dunque, vedere arrivare giocatori come Taremi, ma vista l’età Jonathan David, invece, non si può certo escludere, anche se la concorrenza è elevata. Non è un segreto che l’Inter abbia voglia di mettere le mani su un attaccante da affiancare a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, ma anche su un giocatore di qualità, oltre che su un centrale che possa svecchiare la difesa.

Colpo Inter: Nico Paz mette d’accordo tutti

Così Calciomercato.it, attraverso il proprio profilo X, ha chiesto ai suoi utenti quale dovrebbe essere il regalo ‘Champions’ per Simone Inzaghi. Colpo Inter: Nico Paz mette d’accordo tutti (LaPresse) – Calciomercato.it

A vincere con un margine davvero importante è stato dunque Nico Paz: il talento del Como ha da tempo convinto proprio tutti, ma i nerazzurri devono fare i conti con il Real Madrid che detiene un diritto di ricompra. Il calciatore della Nazionale argentina ha raccolto il 54,5% dei voti, lasciando alle spalle la coppia De Ligt e Jonathan David, che si è fermata al 15,9%. Solo il 13,6% ha dato la sua preferenza, invece, a Santiago Castro, che il Bologna valuta sui 35/40 milioni di euro. Una cifra, di certo non bassa