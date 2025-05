Juve: non solo Fran Garcia, doppio affare con il Real

I bianconeri guardano in casa spagnola per andare a rinforzare la rosa a disposizione del prossimo tecnico. Possibile un doppio colpo

La Juventus potrebbe sfruttare la rivoluzione del Real Madrid per andare a rinforzare la propria rosa. L’arrivo di Xabi Alonso porterà diversi giocatori a lasciare il club spagnolo e trovare spazio in una squadra differente. E i bianconeri preparano l’assalto per andare a rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico.

Nei giorni scorsi si è parlato tanto della possibilità di Fran Garcia alla Juventus al posto di Cambiaso, ma potrebbe essere doppio il colpo che i bianconeri potrebbero mettere a segno dal Real Madrid nel prossimo calciomercato. Al momento si tratta di una semplice ipotesi visto che, secondo le informazioni di fichajes.net, i Blancos prenderanno una decisione definitiva solamente dopo il ritiro. Ma la Vecchia Signora lo segue con attenzione e potrebbe affondare il colpo se ci dovesse essere una apertura da parte degli spagnoli alla cessione.

Calciomercato Juventus: doppio affare con il Real, le ultime

I rapporti tra Juventus e Real Madrid sono storicamente ottimi e Conte chiede delle garanzie sul calciomercato per andare a firmare con il club bianconero. Per questo motivo c’è una possibilità importante da sfruttare in caso di apertura degli spagnoli alla cessione del calciatore durante la prossima estate.

Il giocatore in questione è Dani Ceballos. Lo spagnolo non rientra più nei piani del Real Madrid e potrebbe optare per la soluzione Juventus nel prossimo calciomercato insieme a Fran Garcia. Per il momento Xabi Alonso si è preso del tempo sul duttile calciatore e lo valuterà in ritiro. Ma il suo futuro sembra essere ormai segnato e per questo motivo ci attendiamo delle novità importanti magari subito dopo il Mondiale per Club. L’iberico è un vecchio obiettivo della squadra torinese e potrebbe tornare con forza in futuro.

Per adesso la priorità della Juventus è quella di chiudere nel migliore dei modi la stagione e conquistare la Champions League. Subito dopo si entrerà nel vivo sul calciomercato e Ceballos potrebbe rappresentare una possibilità da tenere in considerazione.

Mercato Juventus: Fran Garcia e Ceballos in bianconero?

Fran Garcia e Ceballos sono due nomi che la Juventus segue praticamente da tempo. Piste di calciomercato da non tralasciare visto che l’obiettivo è quello di alzare la qualità.

Sul primo il Real Madrid ha praticamente scelto la cessione e la Juventus è pronta a provarci subito dopo l’addio di Cambiaso. Sul secondo la decisione definitiva sembra dover arrivare al termine del ritiro estivo.