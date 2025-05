Inchiesta Federcalcio: “Partita truccata”. La reazione UFFICIALE dei due club

Ancora dei sospetti sul mondo del calcio: le due squadre non ci stanno e prendono posizione. Ecco cosa sta succedendo

Calcioscommesse e partite truccate, il calcio nostrano continua a fare i conti con diverse piaghe che sono davvero difficili da debellare.

Ancora una vota, così, bisogna fare i conti con una possibile partita truccata. La lente di ingrandimento, stavolta, è puntata in Francia e in particolar modo al match che ha visto il Versailles battere con un netto tre a zero il Bourg-en-Bresse. A scriverne è Le Parisien, che aggiunge che la Federazione calcistica francese (la FFF) ha aperto un’indagine disciplinare dopo il risultato.

Ad alimentare i sospetti – come si può leggere – è una lettera anonima, oltre a tre giocatori del Bourg e all’allenatore del Versailles, Jordan Gonzalez, che in passato sedeva sulla panchina degli avversari.

La presa di posizione ufficiale: i club respingono al mittente le accuse

Così è arrivata la nota  del Versailles, che attraverso il proprio sito ufficiale, ha preso posizione contro le recenti accuse al club e al mister “sulla sola base di una denuncia anonima”.

“Non capiamo – si può leggere nella nota – come la Federazione Francese di Calcio abbia potuto pubblicare l’apertura di due procedure sulla piattaforma Footclubs senza previa comunicazione di elementi essenziali. In questo contesto, il Club deplora che la stampa abbia avuto accesso a così tante informazioni, prima ancora che le persone interessate avessero potuto accedere al contenuto di queste gravi accuse”.

Il Versailles così sottolinea come abbia “richiesto la trasmissione immediata, completa e documentata degli elementi che hanno motivato l’apertura dei procedimenti disciplinari, e chiede di essere ascoltato, senza indugio, dalla Commissione disciplinare della Federazione francese di calcio al fine di far valere i suoi diritti e preservare il suo onore”.

Anche il club Bourg-en-Bresse, questa mattina, come si può leggere su Foot Mercato – ha fermamente respinto qualsiasi coinvolgimento, affermando di collaborare pienamente con la FFF per far luce su un caso ritenuto “infondato in questa fase“.

A Versailles – si legge ancora – l’indignazione è palpabile. L’inchiesta, rivelata dalla stampa prima di essere notificata ai club, suscita un profondo senso di ingiustizia.  Il club tredicesimo nel campionato National, teme adesso un attacco duraturo all’immagine di una squadra in piena crescita.