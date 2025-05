Calciomercato: 80 mln per Rodrygo, sarà il colpo dell’estate

L’attaccante brasiliano sembra essere ormai prossimo a lasciare il Real Madrid e su di lui ha messo gli occhi una big per la prossima estate

L’arrivo di Xabi Alonso potrebbe aprire ad una rivoluzione in casa Real Madrid. L’anno complicato ha dato vita ad una sorta di malumore nello spogliatoio e i giornali spagnoli ormai da tempo parlano della possibilità di un nuovo ciclo con Rodrygo che sembra essere uno dei principali indiziati a lasciare il club. Secondo le informazioni di fichajes.net, i Blancos sarebbero pronti a lasciar partire il proprio talento davanti ad una cifra intorno agli 80 milioni di euro.

L’ipotesi di una sua partenza è da tenere in considerazione soprattutto davanti ad una proposta di calciomercato molto importante. Naturalmente siamo nel campo delle suggestioni e la strada è molto lunga per arrivare ad un accordo. Ma l’intenzione del Real Madrid sarebbe quella di ascoltare le offerte per capire la possibilità di privarsi di Rodrygo. Una possibilità che sarà vagliata con attenzione in futuro avere un quadro più chiaro.

Mercato: Rodrygo lascia il Real, con chi firma

Rodrygo sembra essere uno dei giocatori che il Real potrebbe sacrificare nel prossimo calciomercato. Il condizionale in questi casi è d’obbligo visto che Xabi Alonso non ha ancora preso una decisione. Il tecnico spagnolo si prenderà il tempo per decidere, ma il giocatore non sembra più rientrare più nei piani dei Blancos e davanti ad una proposta importante la situazione potrebbe davvero cambiare.

Dalla Spagna parlano di un interesse concreto del Chelsea nei confronti di Rodrygo nel prossimo calciomercato. I Blues hanno bisogno di un calciatore di assoluto livello e per questo motivo sarebbero pronti di mettere sul piatto una proposta di 80 milioni di euro per strapparlo dal Real Madrid. Siamo comunque nel campo delle ipotesi e delle suggestioni visto che non si hanno certezze di quello che potrà succedere in futuro.

Per il momento in casa Real Madrid sono in corso le riflessioni del caso sui giocatori e sicuramente Rodrygo rappresenta un profilo di quelli che potrebbe partire davanti ad una proposta importante nel prossimo calciomercato. Il Chelsea sarebbe pronto a mettere sul piatto gli 80 milioni di euro utili a far aprire alla cessione gli spagnoli. Vedremo se il calciatore sarà il colpo dell’estate oppure i Blancos decideranno di far restare Rodrygo per un altro anno.