Serie A, Scudetto all’ultima giornata: i precedenti e le probabilità

Lo Scudetto tra Inter e Napoli si decide all’ultima giornata come già accaduto altre volte in Serie A: ecco tutti i precedenti e le probabilità di un sorpasso all’ultima curva.

Siamo giunti all’atto conclusivo di questa incredibile Serie A 2024/2025, con i colpi di scena che hanno avuto luogo lungo tutta la stagione. In Serie A 28 volte è accaduto che il tricolore venisse assegnato all’ultimo turno, o che quanto meno questa partita fosse decisivo. Sei volte ciò è avvenuto addirittura prima dell’interruzione del calcio per la Seconda Guerra Mondiale, mentre in altre sette occasione da quando è stata introdotta la regola dei tre punti per la vittoria.

L’ultimo precedente in ordine cronologico ha avuto luogo nella stagione 2021/2022 ed ha visto protagonista sempre Simone Inzaghi con la sua Inter. Il Milan, avanti di due punti, riuscì a difendere il tricolore battendo all’ultimo turno il Sassuolo con un perentorio 3-0. I precedenti, in tal senso, non sorridono ai nerazzurri, dal momento che solo in quattro casi c’è stato un sorpasso all’ultima curva.

Scudetto assegnato all’ultima giornata di campionato: tutti i precedenti